Chuyện chưa kể về Tuấn “thần đèn”

Khu sinh thái “bất trị” bên bờ sông Mã

Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1974, trú ở phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khi còn trẻ, Tuấn "thần đèn" có nhiều lần đi tù về tội trộm cắp vặt và gây rối trật tự công cộng. Sau mỗi lần ra tù, Tuấn chiêu mộ, quy tụ nhiều đàn em thân tín, dấn sâu vào con đường cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê…

Băng nhóm của Tuấn "thần đèn" có nhiều đối tượng cộm cán, bất hảo, sẵn sàng sử dụng "hàng nóng" như dao, kiếm, súng… để giải quyết công việc khi có lệnh. Cũng vì thế, cái tên Tuấn "thần đèn" nổi như cồn, không chỉ trong tỉnh mà giới giang hồ ngoại tỉnh nghe đến cũng có phần kiêng nể. Tuấn “thần đèn” còn có anh trai tên là Sinh "phiêu", một trùm giang hồ mang án chung thân vì dùng súng bắn chết một giang hồ cộm cán khác.

UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất làm bãi tập kết vật liệu xây dựng nhưng chủ đầu tư lại xây dựng nhiều hạng mục không được cấp phép.

Tọa lạc tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, một khu đất rộng hàng nghìn mét vuông được xây dựng như một công viên sinh thái cao cấp, có hồ cá coi rộng lớn, tiểu đảo bonsai, thác nước nhân tạo và một căn nhà sàn hoành tráng giữa vườn cây cảnh đắt giá. Ở đây, có rất nhiều cây cảnh có giá trị từ hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, được tạo hình với đủ loại dáng vẻ bắt mắt. Đáng chú ý, đây là nơi mà nhiều lần Tuấn “thần đèn” cùng đàn em lui tới vui vẻ thả cá, ngắm cây…

Tìm hiểu được biết, khu đất nói trên được UBND tỉnh Thanh Hóa cho hai đơn vị thuê, gồm: Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh Đạt (Công ty Minh Đạt), thuê tại Hợp đồng số 59/HĐTĐ ngày 23/4/2013, diện tích 25.000m2; mục đích sử dụng là xây dựng bãi tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng với thời hạn 50 năm và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng (Công ty Lê Hoàng) được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê diện tích 10.545m2; mục đích sử dựng là xây dựng bãi tập kết vật liệu xây dựng với thời hạn sử dụng 50 năm. Tuy nhiên, sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất, cả hai công ty trên đã xây dựng nhiều hạng mục công trình mà không được sự cho phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Do vậy, ngày 20/10/2022, UBND TP Thanh Hóa đã có Quyết định số 10660/QĐ-XPHC về việc xử phạt Công ty Lê Hoàng, do tự ý chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất ở tại thửa đất số 522, tờ bản đồ 03, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.

Tại đây, Công ty Lê Hoàng xây dựng nhà ở cho công nhân trên phần diện tích làm bãi tập kết vật liệu xây dựng; diện tích xây dựng là 51,5m2. UBND TP Thanh Hóa xử phạt Công ty Lê Hoàng số tiền 8.000.000 đồng, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm... Thời gian thực hiện là 10 ngày kể từ ngày nhận Quyết định.

Tiếp đó, ngày 8/12/2022, UBND thành phố Thanh Hóa có Quyết định số 12607/QĐ - KPHQ, buộc Công ty Minh Đạt thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ -CP ngày 28/1/2022. Lý do, năm 2019, Công ty Minh Đạt đã tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng, gồm: Xây tường rào kết cấu gạch xây, xi măng dài 260m, cao 2,4m; xây dựng chòi lục giác dạng ô thoáng diện tích 10m2; dựng hòn non bộ bằng đá diện tích 20m2. UBND TP Thanh Hóa buộc Công ty Minh Đạt phải phá dỡ các hạng mục công trình nói trên trong thời gian 10 ngày. Nếu công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, sau đó cả hai công ty nói trên đều không thực hiện nghiêm túc các Quyết định của UBND TP Thanh Hóa.

Ngày 19/8/2024, UBND TP Thanh Hóa tiếp tục ban hành Quyết định số 7379/ QĐ-CCXP về “Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính” đối với Công ty Minh Đạt. Cụ thể, “Tổ chức lực lượng cưỡng chế phá dỡ công trình không có giấy phép xây dựng tại thửa đất số 523, tờ bản đồ số 5, phường Đông Hải, thành phố Thành Hóa theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 12607/QĐ-KPHQ ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa. Các hạng mục công trình phá dỡ, gồm: “Tường rào kết cấu gạch xây, dài 260m, cao 2,4m; chòi lục giác dạng ô thoáng diện tích 10m2; hòn non bộ bằng đá diện tích 20m2. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. Mọi chi phí tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả Công ty Minh Đạt tự chi trả.

Cùng ngày, UBND TP Thanh Hóa có Quyết định số 7380/QĐ-CCXP về “Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính” đối với Công ty Lê Hoàng. Cụ thể, “Tổ chức lực lượng cưỡng chế buộc Công ty Lê Hoàng khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất do vi phạm hành chính gây ra tại thửa đất số 522, tờ bản đồ 03, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa. Công trình phá dỡ là nhà nghỉ ca công nhân có diện tích 51,5m2 là phần diện tích đất làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Thời gian thực hiện: 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Công ty Lê Hoàng phải hoàn trả kinh phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.

Thế nhưng, đến nay, nhiều hạng mục công trình vi phạm của hai công ty nói trên vẫn ngang nhiên tồn tại như một sự thách thức? Trong khi đó, ở các công trình vi phạm khác trên địa bàn, nếu có hành vi vi phạm tương tự sẽ bị kiểm tra, xử lý dứt điểm từ sớm?!.

Nguyễn Anh Tuấn, thường gọi là Tuấn “thần đèn”, tại cơ quan Công an.

Đáng chú ý, trụ sở Công ty Minh Đạt lại đặt tại số nhà 05, đường Bùi Khắc Nhất, TP Thanh Hóa, đây là một trong 3 ngôi nhà bị cơ quan Công an khám xét vào ngày 26/5 vừa qua. Điều này khiến dư luận đặt nghi vấn, giữa Tuấn "thần đèn" và Công ty Minh Đạt chắc hẳn có mối liên hệ nào đó nên việc xử lý vi phạm tại khu sinh thái ở khu đất tập kết vật liệu xây dựng chưa kịp thời, triệt để.

Lưới trời lồng lộng…

Trưa 26/5/2025, Công an và Viện kiểm sát bất ngờ triển khai lực lượng đồng loạt tổ chức khám xét tại 3 căn nhà ở TP Thanh Hóa, gồm: Số nhà 05, đường Bùi Khắc Nhất; số nhà 173, đường Lê Hoàn và số nhà 205, đường Trường Thi.... Những địa điểm trên được xác định là nhà ở, nơi đặt trụ sở các công ty của Tuấn “thần đèn”. Việc cơ quan Công an tổ chức khám xét các ngôi nhà của Tuấn “thần đèn” ở TP Thanh Hóa thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tin tưởng sự nghiêm minh của pháp luật, song không ít người lo ngại, liệu lần khám xét này có “ra ngô ra khoai” hay không?

Khi dư luận đang “đoán già đoán non” thì chiều 2/6/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm khai thác khoáng sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA - chủ đầu tư khai thác mỏ đất tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) và các đơn vị liên quan. Các bị can, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”), thành viên góp vốn Công ty ALMA; Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ cùng bị khởi tố về 2 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Các bị can, Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy, kế toán Công ty ALMA, cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Thúy; bắt tạm giam đối với 6 bị can còn lại.

Mỏ đất của Công ty ALMA tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh hóa bị khai thác vượt trữ lượng và gian dối khi xuất hóa đơn.

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định: Nguyễn Anh Tuấn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, tại mỏ đất nằm trên địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Tuấn đã chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn; kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Nguyễn Anh Tuấn khai báo với cơ quan Công an, công suất của mỏ đất ở xã Tượng Sơn được cấp phép khai thác là 400.000m3/năm nhưng Tuấn đã cho khai thác lên 700.000m3/năm, vượt gần gấp đôi công suất cho phép. Ngoài ra, Nguyễn Anh Tuấn cũng thừa nhận, quá trình khai bán đất cho các đơn vị, doanh nghiệp với giá 66.000 đồng/m3 nhưng chỉ xuất hóa đơn 53.000 đồng/m3, để ra ngoài sổ sách 13.000 đồng/m3.

Mở rộng điều tra vụ án, mới đây, cơ quan Công an tiếp tục khởi tố Nguyễn Anh Tuấn và 4 đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 2 đối tượng: Cao Quang Trung, kế toán Công ty ALMA và Lê Văn Quân về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn ra Quyết định khởi tố thêm vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng: Đỗ Quang Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc và Bùi Đình Hiền, Quản lý mỏ cát số 30 Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc.

Các đối tượng (từ trái sang): Lê Văn Quân, Cao Quang Trung, Đỗ Quang Sơn, Bùi Đình Hiền

Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo “đàn em”, thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với giá trị đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận đảng viên, quần chúng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Riêng bị can Đỗ Quang Sơn đã thành lập, điều hành hoạt động nhiều doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, Sơn chỉ đạo tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của Giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Sự quyết liệt của lực lượng Công an trong việc điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Tuấn “thần đèn” và đồng bọn là minh chứng rõ ràng rằng, trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, không có chỗ cho những kẻ dám ngồi xổm lên pháp luật; lộng ngôn, lộng hành, coi thường kỷ cương phép nước.