Triệt phá nhóm "siêu trộm" nghiện ma túy đá, cực kỳ manh động ở Đà Lạt

Ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Cảnh (thường gọi là Cu Hùng, 29 tuổi, ngụ phường 4, TP Đà Lạt) và tạm giữ hình sự 3 đồng phạm để phục vụ công tác điều tra tội trộm cắp tài sản.​​

"Siêu trộm" Đỗ Văn Cảnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.H

Đây là nhóm "siêu trộm" do Đoàn Văn Cảnh cầm đầu. Ba đồng phạm liên quan đến Cảnh là Nguyễn Kiên Cường (thường gọi Cường đen, 44 tuổi), Bùi Văn Hậu (28 tuổi) và Nguyền Viết Chiến (23 tuổi, cùng ngụ tại TP Đà Lạt).

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong khoảng 2 tháng qua, nhiều phường của TP Đà lạt và địa phương giáp ranh xảy ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe máy. Ngoài ra, Bưu cục giao hàng nhanh đường Tô Hiến Thành còn bị lấy mất két sắt. Manh động hơn, 1 ôtô 5 chỗ hiệu Kia Cerato của người dân trên đường Nguyễn Thị Định cũng bị các tên trộm lấy mất vào rạng sáng 8-8.

Qua phân tích của cơ quan điều tra, các vụ trộm thường xảy ra vào đêm khuya đến rạng sáng, có phương thức thủ đoạn giống nhau, khả năng do một người hoặc nhóm trộm cắp gây án.

Phòng CSHS Công an Lâm Đồng xác lập chuyên án và từng bước xác định nhóm "siêu trộm" do Cảnh cầm đầu. Trong nhóm này, Cảnh có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án tội cưỡng đoạt tài sản; Cường có 1 tiền án về tội mua, bán trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 8-8, sau khi trộm ôtô 5 chỗ hiệu Kia Cerato trên đường Nguyễn Thị Định, Cảnh liền lập tức sơn đổi màu xe, thay biển kiểm soát giả và chạy về hướng TP HCM. Khi qua tỉnh Đồng Nai, "siêu trộm" này định lấy cắp thêm một ôtô nhưng bất thành.

Trên đường từ hướng TP HCM trở lại Đà Lạt, khi qua huyện Đơn Dương, Cảnh bị tổ trinh sát của công an phát hiện, chặn bắt. Để trốn thoát, Cảnh manh động tông thẳng ôtô Kia Cerato vào phương tiện của Đội CSGT Công an huyện Đơn Dương rồi phóng xe bỏ trốn. Cùng ngày, lực lượng điều tra xác định Cảnh xuất hiện tại một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân nên tổ chức vây bắt thành công dù bị can này chống đối quyết liệt.

Điều tra ban đầu, Cảnh mới khai nhận gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản trong thời gian qua. Công an đã thu giữ 1 ôtô, 6 xe máy cùng một số tài sản liên quan. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò những đồng bọn của Cảnh, làm rõ 8 vụ trộm cắp tài sản nghi ngờ có liên quan đến nhóm "siêu trộm" này.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, nhóm "siêu trộm" đều nghiện ma tuý đá nặng. Sau khi trộm cắp tài sản và tiêu thụ trót lọt sẽ thuê khách sạn, nhà nghỉ sử dụng ma tuý. Ban ngày cả nhóm ngủ, đến đêm sẽ đi rình mò, trộm cắp tài sản để lấy tiền tiếp tục ăn chơi, sử dụng ma túy.

