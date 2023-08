Siêu trộm đột nhập khách sạn “chôm” đồ sau khi tu hết chai rượu

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 16-8 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành, SN 1968, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, đối tượng này đã có 1 tiền án cùng tội danh trên.

Trước đó, ngày 28-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm tiếp nhận hồ sơ vụ trộm cắp tài sản từ Công an phường Hàng Bạc. Nạn nhân là chị N.T.T.T., SN 1970, trú tại quận 5, TP.HCM. Theo đơn trình báo của chị T., ngày 25-7, chị T. thuê 2 phòng tại khách sạn số 27 Hàng Bè, phường Hàng Bạc cho gia đình lưu trú trong thời gian ở Hà Nội chơi. Chị T. cùng chồng ở phòng 206.

Chân dung siêu trộm Nguyễn Văn Thành

Khoảng 3h27 rạng sáng 26-7-2022, vợ chồng chị T. đang ngủ thì nghe có tiếng động và phát hiện 1 người đàn ông đột nhập vào phòng, đang đứng ở cửa ra ban công ngoài hành lang. Thấy vậy, nạn nhân hô “cướp” thì đối tượng trèo xuống bỏ chạy.

Sau khi chạy xuống tầng 1 báo lễ tân, vợ chồng chị T. kiểm tra tài sản thì phát hiện mất 1 sợi dây chuyền và 1 mặt dây chuyền bằng vàng 18K, trị giá khoảng 100 triệu đồng, là tài sản nạn nhân mua từ tháng 1-2022.

Đối tượng cùng chiếc xe dùng làm phương tiện di chuyển khi đi trộm cắp

Nhận được đơn trình báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Bạc, Đội Kỹ thuật hình sự - Công an quận tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra, truy bắt thủ phạm gây án. Bên cạnh đó, Công an quận cũng yêu cầu Công an các phường nhận diện, khi phát hiện đối tượng nghi vấn cần xác minh, làm rõ.

Đến ngày 6-8, Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, khi đi đến phố Cầu Gỗ, tổ công tác phát hiện 1 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến chiếc xe máy đang điều khiển. Xét thấy các đặc điểm giống với đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tại khách sạn số 46 Lương Văn Can, xảy ra ngày 18-5-2023, khách sạn số 27 Hàng Bè rạng sáng hôm 26-7-2022, tổ công tác đã đưa người và phương tiện về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Thành. Tuy nhiên, người đàn ông này phủ nhận hoàn toàn hình ảnh bản thân được ghi lại qua camera an ninh tại khách sạn số 27 Hàng Bè, cũng như các chứng cứ buộc tội. Xác định đây là đối tượng lưu manh, gian dối, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thu thập các bằng chứng có liên quan.

Cuối cùng, biết không thể chối tội, Nguyễn Văn Thành buộc phải khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Theo lời khai của Thành, khoảng 3h sáng 26-7-2022, đối tượng điều khiển xe máy Wave Alpha màu đen BKS: 29B2-187.94 đến bờ Hồ Hoàn Kiếm mua xôi rồi ra ghế đá lấy chai rượu trong cốp xe ngồi uống.

Sau đó, Thành di chuyển đến phố Hàng Bè để tìm khách đi “xe ôm”. Khi đi đến khu vực khách sạn 27 Hàng Bè, thấy cửa phòng tầng 2 vẫn mở, đối tượng liền để xe ở ngã ba Hàng Bè - Gia Ngư rồi đi bộ đến đầu khách sạn, trèo lên cây, bám vào lan can ban công rồi mở cửa phòng lấy trộm sợi dây chuyền và mặt dây chuyền vàng.

Bị phát hiện, đối tượng ngậm dây chuyền vào miệng rồi trèo xuống và lấy xe máy bỏ chạy theo hướng Hàng Bè - Cầu Gỗ - Lê Thái Tổ - Bà Triệu - Trần Hưng Đạo.

Khi đi đến khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, Thành có va chạm giao thông ngã ra đường, khi về đến nhà thì phát hiện bị rơi sợi dây chuyền. Đối tượng quay lại tìm nhưng không thấy.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguồn: [Link nguồn]