Diễn tiến mới vụ chồng bị bắt giam vì vợ tố trộm 85 cây vàng

Theo nguồn tin của PLO, mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Vũ Trần Vinh trong vụ án "Chồng bị bắt giam vì vợ tố trộm 85 cây vàng" mà PLO đã từng thông tin.

Vợ tố cáo chồng trộm 85 cây vàng

Theo hồ sơ, trưa 31-12-2010, ông Vũ Trần Vinh về nhà của mình tại cư xá Phúc Hải (TP Biên Hòa, Đồng Nai) để lấy một số giấy tờ nhà, đất. Do giấy tờ để trong ngăn kéo bàn máy vi tính nhưng tìm không thấy chìa khóa nên ông Vinh lấy dao để cạy và lấy sáu bộ giấy tờ nhà, đất rồi bỏ đi.

Một lúc sau, vợ ông Vinh là bà Mai Thị Thúy Phượng về nhà thì phát hiện bị mất sáu giấy tờ nhà, đất cùng 85 cây vàng SJC để trong ngăn kéo tủ bàn vi tính.

Đến tháng 4-2011, bà Phượng làm đơn trình báo Công an phường Tân Phong. Sau đó vụ việc được chuyển lên Công an TP Biên Hòa thụ lý giải quyết. Sau đó Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi lấy giấy tờ nhà đất của ông Vinh và hướng dẫn bà Phượng gửi đơn tố giác lên Công an tỉnh Đồng Nai về việc bị mất vàng.

Ngày 1-7-2013, bà Phượng làm đơn tố cáo ông Vinh trộm cắp 85 lượng vàng SJC của Công ty TNHH Mai Phương tại nhà số 13K, cư xá Phúc Hải thuộc phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến Cơ CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai.

Ông Vũ Trần Vinh (giữa) bước ra từ phòng xét xử của TAND tỉnh Đồng Nai vào ngày 13- 9 -2018. Ảnh: VŨ HỘI.

Tháng 12-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vinh về tội trộm cắp tài sản. Sau đó ông Vinh bị bắt tạm giam. 16 tháng sau, ông Vinh được cho tại ngoại.

Cũng theo hồ sơ, trước khi xảy ra vụ trộm 85 cây vàng, giữa vợ chồng ông Vinh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tháng 7-2011, vợ chồng ông Vinh được TAND TP Biên Hòa ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Đình chỉ vì không đủ căn cứ

Ngày 5-10-2016, VKSND tỉnh Đồng Nai có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung cần làm rõ những tình tiết quan trọng trong vụ án. Tuy nhiên kết luận điều tra bổ sung vẫn thể hiện nhiều nội dung mâu thuẫn từ lời khai nhân chứng, chủ tiệm vàng...

Xử sơ thẩm ngày 13-9- 2018, HĐXX nhận thấy trong hồ sơ vụ án có nhiều tình tiết cần làm rõ và lời khai tại tòa của bị cáo, bị hại và người làm chứng có nhiều mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can. Ảnh: VH.

Tuy nhiên sau gần sau 5 năm cơ quan CSĐT Công tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Vũ Trần Vinh.

Lý do đình chỉ mà cơ quan CSĐT đình chỉ điều tra đưa ra là do vụ án trộm cắp sản xảy ra ngày 31-12-2010 nhưng đến tận 1-4-2011 bị hại mới trình báo đến Công an TP Biên Hòa và ngày 1-7-2013 mới trình báo đến Công an tỉnh Đồng Nai. Thời gian từ khi vụ án trộm cắp sản xảy ra đến khi được cơ quan chức năng thụ lý giải quyết kéo dài đã ảnh hưởng đến tính khách quan, việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh vụ án.

Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ án cũng chưa biết chính xác mà chỉ dựa vào lời khai của bị hại là bà Phượng và hai người em trai bà Phượng. Không thu được dấu vết hiện trường ngay khi vụ án xảy. Sau gần 5 năm (ngày 6-8-2015) công an mới tiến hành ghi nhận hiện trường và thu giữ một con dao bằng kim loại, bị gãy cán cho là tang vật vụ án.

Ngoài ra, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và kết luận, đề nghị truy tố bị can về tội trộm cắp tài sản cơ bản căn cứ vào lời khai của bị hại, của người làm chứng, của một số người liên quan. Tuy nhiên, các tài liệu, chứng cứ trên đều là gián tiếp, các nhân chứng không trực tiếp nhìn thấy ông Vinh thực hiện hành vi trộm cắp vàng, bản thân lời khai của họ còn mâu thuẫn.

Cơ quan CSĐT cũng nhận định, nếu có vụ việc mất 85 cây vàng SJC của Công ty Mai Phương do bà Phượng đứng ra mua thì bị hại ở đây không phải là Công ty Mai Phương mà chính là bà Phượng. Trong khi đó, tại thời điểm xảy ra vụ trộm cắp thì bà Phượng và ông Vinh đang là vợ chồng.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai nhận thấy đủ căn cứ để xác định hành vi của ông Vinh không cấu thành tội phạm và ra các quyết định đình chỉ nêu trên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]