Công an treo thưởng 100 triệu cho ai cung cấp thông tin về kẻ sát hại bác sĩ nha khoa

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 09:14 AM (GMT+7)

Với quyết tâm phá nhanh vụ án, bắt giữ nghi phạm trộm xe, giết người trong KCD Viet Sing, công an kêu gọi người dân tham gia tố giác tội phạm, và hứa sẽ thưởng lớn cho ai có thông tin quý giá dẫn đến bắt giữ nghi phạm.

Chân dung nghỉ phạm.

Chiều 5-5, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo trên toàn quốc truy tìm đối tượng trộm xe, đâm chết nam bác sĩ nha khoa.

Cụ thể, thông báo được Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương gửi tới Cục cảnh sát hình sự Bộ công an, các phòng nghiệp vụ công an 63 tỉnh, thành và công an các địa phương trong địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đối tượng có đặc điểm nhận dạng: nam giới, cao khoảng 1m70, dáng người gầy. Tại thời điểm gây án, đối tượng đội nón lưỡi trai, mặc quần jean, áo thun xanh, mang giày, đeo khẩu trang y tế.

Như đã thông tin, tối 4-5 bác sĩ P.V.T (SN 1988, HKTT: Bình Phước) rời tiệm nha khoa để qua quán bida đối diện ngồi chơi. Trong lúc ngồi tại quán bida, nam bác sĩ phát hiện có một đối tượng đang bẻ khóa chiếc xe máy hiệu Exciter mình dựng trước cửa tiệm nên chạy về giằng co với đối tượng.

Lúc này, đối tượng cầm hung khí đâm anh T rồi nhanh chóng bỏ trốn. Anh T được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo tới các đơn vị nếu phát hiện đối tượng nêu trên đề nghị giữ lại hoặc báo ngay cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương qua SĐT 02743824087.

Công an Bình Dương cho biết sẽ thưởng 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin quý giá, giúp công an bắt giữ được nghi phạm. Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an toàn và giữ bí mật.

