Một bác sĩ nha khoa bị trộm đâm tử vong

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 09:33 AM (GMT+7)

Phát hiện kẻ gian lấy trộm xe máy của mình, bác sĩ nha khoa lao ra ngăn cản thì bị đâm tử vong.

Ngày 5/5, Công an TP Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ một bác sĩ nha khoa bị đâm tử vong trước nhà.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 4/5, anh Phạm Văn Tài (SN 1988, ngụ tại phường An Phú, TP Thuận An; bác sĩ nha khoa), phát hiện một thanh niên lạ mặt định trộm chiếc xe máy đang đậu ở đối diện tiệm thuốc của nhà mình nên chạy ra ngăn cản, định bắt giữ kẻ trộm. Cùng lúc, một đối tượng khác tiến tới, rút dao đâm anh Tài.

Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

