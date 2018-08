Hai “hiệp sĩ” bị trộm đâm gục trong hẻm cụt

Thứ Ba, ngày 21/08/2018 11:39 AM (GMT+7)

Bị chặn bít hẻm không có lối thoát, 2 kẻ trộm liều lĩnh dùng dao lao vào đâm trọng thương 2 "hiệp sĩ" rồi bỏ trốn.

Con hẻm cụt nơi 2 nghi can gây án. Ảnh: HA

Ngày 21.8, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đang cấp cứu cho “hiệp sĩ” Phan Văn Hóa và Nguyễn Minh Hưng (thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

“Hiệp sĩ” Hóa bị nghi can trong vụ trộm dùng dao đâm xuyên mạng sườn, tính mạng nguy kịch. “Hiệp sĩ” Hưng bị đâm vào tay gây thương tích.

Con hẻm cụt mà kẻ trộm chạy vào bị chặn bít không còn đường thoát nên liều lĩnh chống trả.

Theo đội “hiệp sĩ” Biên Hòa, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, nghe người dân trình báo việc 2 thanh niên đang phá khóa cửa cổng một nhà dân ở phường An Bình để trộm xe máy nên anh Hóa và Hưng đến xem xét. Khi đến nơi, 2 nghi can phát hiện và bỏ chạy ra ngoài.

Dụng cụ được 2 nghi can sử dụng để cắt khoá cửa.

Do bị chặn ở đầu hẻm cụt, không có đường thoát, 2 nghi can đã liều lĩnh cầm dao lao vào đâm anh Hóa gục tại chỗ, chém anh Hưng bị thương ở tay. Gây án xong, 2 nghi can lên xe trốn khỏi hiện trường. Hai “hiệp sĩ” sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra, truy bắt các nghi can.