Án mạng kinh hoàng tại chợ đầu mối, tiểu thương bị đâm chết khi đang ngủ trong ki ốt

Thứ Hai, ngày 24/05/2021 15:11 PM (GMT+7)

Bị đâm bất ngờ, ông T. vùng lên bỏ chạy thì tiếp tục bị nghi phạm đuổi theo truy sát.

Chợ đầu mối Đông Hương nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 24/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang phối hợp với Công an TP.Thanh Hoá điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại chợ đầu mối Đông Hương, TP.Thanh Hoá.

Thông tin ban đầu, sáng 24/5, Công an tỉnh Thanh Hoá nhận tin báo về việc khoảng hơn 7h sáng cùng ngày, tại chợ đầu mối Đông Hương xảy ra một vụ án mạng.

Nạn nhân là ông M.V.T (trú TP.Thanh Hoá, tiểu thương tại chợ Đông Hương) lúc này đang ngủ trong ki ốt tại chợ thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát. Bị đâm, ông T. vùng lên bỏ chạy thì tiếp tục bị nghi phạm đuổi theo truy sát. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Về phần ông T, sau khi bị tấn công đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm đã đến trụ sở công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/an-mang-kinh-hoang-tai-cho-dau-moi-tieu-thuong-bi-dam-chet-khi-dang-ngu-trong-...Nguồn: http://danviet.vn/an-mang-kinh-hoang-tai-cho-dau-moi-tieu-thuong-bi-dam-chet-khi-dang-ngu-trong-ki-ot-5020212451512645.htm