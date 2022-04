Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị giết hại, cướp tài sản ở Sơn La

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, công an xác định Cường là nghi phạm duy nhất xuống tay sát hại em V. cướp tài sản.

Ngày 20/4, liên quan tới vụ nam sinh lớp 8 bị giết hại trên nương mía gần nhà, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Mạnh Cường (19 tuổi, ở xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) về tội "Giết người", "Cướp tài sản". Quá trình điều tra mở rộng vụ án, công an xác định Cường là nghi phạm duy nhất.

Bản thân Cường vốn nghiện ma túy nên ngày 5/4, đối tượng đã bị Công an huyện Mai Sơn lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La cai nghiện ma túy bắt buộc. Trong quá trình Cường đang cai nghiện, cơ quan chức năng đã làm rõ kẻ này chính là nghi phạm sát hại cháu V. Ngay sau khi xác định được đối tượng gây án, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mai Sơn đã đến cơ sở cai nghiện đấu tranh với đối tượng. Kết quả đấu tranh đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng Cường tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận, sáng 4/4, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã một mình đi bộ từ nhà đến khu vực hỏm Buôm Hậu, bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn để tìm nạn nhân cướp tài sản. Đến khoảng hơn 12h cùng ngày, Cường phát hiện em Hà Văn V. (trú cùng địa phương, học sinh lớp 8) một mình đang điều khiển xe máy đi học về. Đối tượng đã xin đi nhờ xe, sau đó sử dụng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, lưng nạn nhân.

Bị đâm bất ngờ, em V. ngã xe máy và bỏ chạy xuống vực hẻm vườn mía cạnh đường dẫn tới tử vong. Sau khi đâm chết nạn nhân, Cường cướp xe máy đi đến xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn bán xe được 1 triệu đồng rồi tìm mua ma túy sử dụng cho bản thân.

