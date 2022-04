Đến ký túc xá chơi bị nhóm nam sinh đánh tử vong

Thứ Năm, ngày 07/04/2022 12:30 PM (GMT+7)

Nam sinh lớp dưới đã dùng dao nhọn chém vào đàn anh khiến nạn nhân tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Ngày 7/4, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vừ Bá G. (SN 2007, trú bản Huồi Giảng 2, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn) về tội "Giết người".

Trước đó, khoảng 20h ngày 21/3, Lầu Bá T. (SN 2004, trú xã Na Ngoi) và Hờ Bá K. (SN 2004, trú xã Mường Lống) đều là học sinh lớp 12, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn đến chơi tại khu ký túc xá cấp 2 (xã Tây Sơn).

Tại đây T. có mâu thuẫn với nhóm 6 học sinh Trường cấp 2 xã Tây Sơn. Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm 6 học sinh trên đã đánh T. Riêng Vừ Bá G. (trong nhóm 6 học sinh) dùng dao nhọn chém vào đầu T. khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Đến ngày 25/3, T. tử vong.

