Nam sinh lớp 8 tử vong với nhiều vết thương sau 1 tuần mất tích

Người dân khi đi làm ngang qua nương mía đã tá hỏa phát hiện thi thể em V.

Nương mía nơi phát hiện thi thể em V.

Ngày 12/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là em H.V.V (14 tuổi, học sinh lớp 8, trú xã Chiềng Lương).

Theo vị này, ngày 7/4, gia đình em V. đến trụ sở UBND và Công an xã Chiềng Lương trình báo về việc em này mất tích từ ngày 4/4 sau khi đi học.

Khoảng 9h sáng 11/4, một người dân khi đi làm ngang qua nương mía trong xã Chiềng Lương đã tá hỏa phát hiện thi thể em V. Thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

“Công an xã Chiềng Lương đã báo tin tới Công an huyện và tỉnh. Sau khi khám nghiệm và kết luận em V. bị sát hại, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình để tổ chức hậu sự. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang rà soát, truy bắt nghi phạm gây án”, vị lãnh đạo này thông tin.

