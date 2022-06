Thiếu niên 17 tuổi đâm chết "vợ" mới sinh con rồi ra đầu thú

Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao Nguyễn Huỳnh Ý (SN 2005, ngụ quận 12) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý điều tra về hành vi giết người.

Án mạng kinh hoàng lúc rạng sáng

Thông tin ban đầu, rạng sáng 04-6-2022, người dân ở hẻm 618 Quang Trung (phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM) nghe tiếng la hét phát ra từ nhà của anh Nguyễn Anh K. (SN 2004, ngụ địa phương) trong hẻm. Mọi người chạy tới thì thấy một thanh niên cầm dao, đứng trước cửa nhà anh K. Gã lấy điện thoại thực hiện cuộc gọi rồi cầm dao dính đầy máu, bước lên xe máy dựng gần đó lái đi.

Lúc này, người dân vào trong nhà, thấy anh K. và một phụ nữ đang tìm cách đưa em Nguyễn Ngọc H.Y (SN 2006, ngụ cùng nhà) bị đâm trọng thương, đi cấp cứu ở bệnh viện. Người dân vội gọi điện báo cho đơn vị cấp cứu và công an địa phương. Nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Gò Vấp ngay sau đó, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ án mạng. Qua làm việc với người nhà nạn nhân được biết, kẻ gây án là Nguyễn Huỳnh Ý ("chồng" của Y.). Cả hai có một con trai hơn 4 tháng tuổi. Do lúc sinh con, Y. mới 16 tuổi nên hai bên gia đình chờ khi đủ tuổi sẽ làm lễ cưới. Tuy nhiên, giữa Ý và Y. xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới vụ án mạng đau lòng này.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Ngay rạng sáng 4-6, nhiều tổ trinh sát vào cuộc truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, khoảng 3 giờ cùng ngày, biết không thể thoát, Ý đã tới cơ quan công an trình diện. Tại đây, đối tượng khai mình với nạn nhân là "vợ chồng", nhưng chưa đăng ký kết hôn, có một đứa con mới 4 tháng tuổi. Do mâu thuẫn tình cảm, Y. bỏ về nhà người thân ở quận Gò Vấp trước đó 10 ngày.

Nỗi đau để lại

Một ngày sau vụ án mạng đau lòng, người dân trong hẻm 618 Quang Trung ai ai cũng còn bàng hoàng. Mẹ của Y. là bà P. không đứng nổi khi nhìn thấy thi thể con gái được đưa về nhà, phải nhờ hai người thân dìu đi. Ông S. (dượng của nạn nhân, SN 1962, ngụ quận Gò Vấp) cho biết: Y. sống cùng mẹ và anh trai tại căn nhà trên. Thiếu nữ quan hệ tình cảm với Ý nhiều năm nay. Do mới sinh con xong nên Y. ở nhà mẹ ruột để chăm sóc đứa trẻ, còn Ý sống cùng gia đình ở quận 12. Gã thường lui tới thăm mẹ con Y.

"Rạng sáng 4-6, tôi đang ngủ thì nghe tiếng la thất thanh ở nhà Y. Nghi chuyện chẳng lành, tôi vội chạy sang. Khi tới nơi, tôi thấy Y. nằm úp mặt xuống nền nhà, máu bê bết. Còn Ý cầm dao dính máu đứng trước cửa nhà, với vẻ hoảng loạn..." - Ông S. kể - "Thời điểm đó, thằng Ý lấy điện thoại gọi cho cha và nói là đã đâm chết Y. Dứt câu nói, nó nổ xe máy phóng nhanh khỏi hiện trường. Nhớ lại lúc đó, tôi vẫn chưa hết bị ám ảnh".

Theo anh T. (anh họ của Y., SN 1970), thấy thiếu nữ bị đâm, anh cùng ông S. vội đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trước đó, nạn nhân vẫn còn thở yếu ớt. Khi đưa vào phòng cấp cứu, vài phút sau thì bác sĩ thông báo Y. đã tử vong. "Mẹ chết, cha vướng tù tội. Giờ tội nhất là đứa bé, mới chỉ vài tháng tuổi" - Anh T. thở dài, nói.

