Sát hại vợ từ mâu thuẫn chuyện tế nhị của vợ chồng

Thứ Sáu, ngày 10/09/2021 08:38 AM (GMT+7)

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Tuấn Dương (SN 1998, ở tại khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người. Nguyên nhân vụ án mạng là do từ ngày cưới, Dương chỉ được vợ cho quan hệ 1 lần…

Trần Tuấn Dương

Sức khoẻ không được tốt nên từ nhỏ Trần Tuấn Dương đã thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa… Bởi thế, khi Dương quen biết rồi nên vợ, nên chồng với chị Nguyễn Thị Thêu (SN 1990, trú tại tỉnh Thanh Hoá), người phụ nữ đã từng lỡ dở một lần đò, gia đình và bạn bè ai cũng mừng vui.

Sau khi kết hôn, chị Thêu mang theo con riêng của người chồng cũ là cháu Nguyễn Quốc H (SN 2017) về TP Chí Linh sinh sống ở khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trong cuộc sống hằng ngày, Dương và vợ không phát sinh mâu thuẫn gì lớn. Cũng chính vì thế, khi vụ trọng án thương tâm xảy ra, nhiều người thân trong gia đình Dương khá bất ngờ.

Nguyên nhân của vụ án này bắt nguồn từ lý do tế nhị mà có lẽ chỉ Dương và người vợ quá cố mới biết được. Tại cơ quan Công an, Dương khai nhận: Không hiểu vì lý do gì, từ khi làm vợ của Dương, chị T chỉ cho chồng quan hệ vợ chồng một lần. Sau đó, mỗi lần Dương “đòi hỏi” thì T đều từ chối. Sự việc trầm lắng một thời gian khi Dương biết vợ có thai, anh ta sau đó cũng không đòi hỏi vợ quan hệ tình cảm nữa…

Cho đến khoảng 23 giờ ngày 31/8, Dương lên phòng ngủ thì thấy chị T và cháu H đang ngủ. Vì thấy giường chật, Dương nằm dưới sàn nhà. Khoảng 1 giờ ngày 1/9 Dương muốn quan hệ tình cảm với vợ… Khi ấy, chị T chống đối quyết liệt, chị dùng tay đẩy Dương ra ngoài, rồi đá vào người của chồng để lảng tránh. Lúc này Dương tức giận vì sao mỗi khi vợ chồng gần gũi, chị T đều tìm cách lảng tránh. Sau đó, đối tượng bất ngờ dùng gối đè vào mặt của chị T cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Suốt tối hôm đó, Dương vô cùng lo sợ. Đối tượng sau đó đã nghĩ đến việc phải che giấu hành vi phạm tội như thế nào. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, Dương đi xuống tầng một rồi nói với bố rằng chị T bị cảm, mục đích để che giấu sự việc do mình gây ra.

Ngày 2-9, nhận tin báo về cái chết bất thường của chị T, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an TP Chí Linh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Do có sự chuẩn trước về tâm lý, Dương khai báo quanh co. Có lúc còn ngây ngô trả lời rằng không biết viết, không biết chữ. Vừa động viên, vừa thuyết phục…, đến khoảng 11h, ngày 2/9, Dương đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đây chỉ là một trong số các vụ án do mâu thuẫn gia đình xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian qua. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Hải Dương, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh tình hình tội phạm nói chung được kiềm chế, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2020, song tội phạm giết người do nguyên nhân mâu thuẫn gia đình, xã hội vẫn xảy ra. Từ đầu năm 2021 đến nay, Cơ quan CSĐT điều tra đã khởi tố 12 vụ, 12 bị can.

Trong đó, đáng chú ý là sự gia tăng của các vụ án sử dụng thuốc độc (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ...) để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, hàng xóm, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác; vụ sử dụng bẫy điện diệt chuột gây ra các vụ án mạng đau lòng và các vụ án xuất phát từ việc vay nợ…

Để phòng ngừa các vụ án do nguyên nhân xã hội, trước đó Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Cụ thể, ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng còn huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và ban ngành đoàn thể.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường; các bộ phim ảnh bạo lực và công tác nắm tình hình chưa kịp thời nên các vụ giết người do nguyên nhân xã hội vẫn có diễn biến phức tạp.

Từ nay đến cuối năm, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình ANTT nói chung, các vụ án mạng do nguyên nhân xã hội vì thế cũng sẽ có diễn biến khó lường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ; tăng cường quản lý số đối tượng côn đồ, hung hãn, số đối tượng có biểu hiện tham gia các băng ổ nhóm thực hiện hành vi đâm thuê, chém mướn; vận động các gia đình đưa người thân bị bệnh tâm thần, nghiện ma túy đi chữa bệnh, cai nghiện tại các bệnh viện, trung tâm hoặc lập hồ sơ đưa đi chữa bệnh, cai nghiện bắt buộc.

Cùng với đó, sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhân rộng các mô hình tự quản trong nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ hòa giải ở cơ sở…, để kịp thời phát hiện, giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

