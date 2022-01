Bỏ nhà đến ở cùng bạn trai “nhí”, bé gái 12 tuổi bị dụ dỗ làm chuyện “người lớn”

Thấy con gái bỏ nhà không rõ đi đâu, gia đình đã trình báo cơ quan công an và phát hiện sự thật gây sốc.

Ảnh minh hoạ: H. đã nhiều lần làm chuyện “người lớn” với bạn gái 12 tuổi.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với N.T.H (SN 2004, trú xã Tân Lập, huyện Sông Lô) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, ngày 21/1, Công an huyện Sông Lô nhận được đơn trình báo của gia đình cháu N.T.T.N (sinh ngày 27/03/2009, ở thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô) về việc con gái 12 tuổi bỏ nhà đi, không rõ đi đâu làm gì. Công an huyện Sông Lô đã huy động lực lượng phối hợp với Công an xã, thị trấn và gia đình tìm kiếm cháu N.T.T.N.

Quá trình tìm kiếm, Công an huyện Sông Lô đã xác định được cháu N.T.T.N đang ở nhà của N.T.H. Sau khi phát hiện N. có mặt tại phòng ngủ của H, Công an huyện Sông Lô đã làm việc với H.

Bước đầu, cơ quan công an xác định H. có quen biết N. qua mạng xã hội Facebook và thường xuyên nhắn tin tán tỉnh, gạ gẫm N. quan hệ tình dục mặc dù biết N. chưa đủ 13 tuổi. Sau đó, H. đã rủ N. đến nhà mình và quan hệ nhiều lần với bé gái 12 tuổi.

