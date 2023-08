Thi thể trong căn nhà cháy và tội ác man rợ của người bạn (P1): Cái chết bí ẩn của một thiếu phụ

Đêm 7/2/2007, trời rét ngọt báo hiệu một cái tết cổ truyền sắp về. Con đường chạy dọc ngõ Chùa Liên Phái (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỗng nhốn nháo vì một vụ hỏa hoạn phát ra từ căn nhà của chị N (SN 1968).

Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa "hung hăng" đã liếm trọn căn nhà nhỏ bé ấy. Phải mất nhiều công sức, lực lượng PCCC Công an Hà Nội và người dân mới dập tắt đám cháy.

Bên trong căn nhà, các bức tường ám khói đen xì, đồ đạc cháy rụi, than hóa. Sau một hồi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện chị N đã chết, xung quanh nhiều đồ vật, tài sản cũng "đi theo" ngọn lửa.

Thoạt nhìn, người ta sẽ nghĩ cái chết của chị N là do hỏa hoạn, không khịp thoát khi đám cháy xảy ra. Tuy nhiên, với cơ quan công an, mọi thứ cần có bằng chứng.

Tiến hành khám nghiệm pháp y, công an phát hiện trong phổi nạn nhân không có khói, bụi, như vậy chị N không phải tử vong do ngạt khói. Trên cơ thể người phụ nữ này, nhất là phần đầu có nhiều vết thương. Với những dấu vết đó, các điều tra viên của Công an quận Hai Bà Trưng và Phòng cảnh sát hình sự đã đặt ra nghi vấn, chị N tử vong trước khi đám cháy xảy ra, nguyên nhân là do bị đánh vào đầu bằng vật tày, cứng. Đây là vụ án có dấu hiệu giết người rất rõ ràng.

Hiện trường vụ cháy (ảnh tư liệu)

Mở rộng khám nghiệm, công an nhận thấy đồ đạc trong nhà chị N có xáo trộn, chứng tỏ ai đó đã lục soát. Tuy nhiên, ngoài chiếc điện thoại di động bị mất thì một số tài sản có giá trị khác như vàng, tiền của nạn nhân lại vẫn còn nguyên.

Điều này đặt ra cho các điều tra viên nhiều giả thuyết. Những gì xảy ra chắc chắn là hậu quả của một vụ án giết người nhằm cướp tài sản. Thế nhưng vì sao hung thủ chỉ lấy điện thoại mà bỏ lại những thứ có giá trị khác? Phải chăng đối tượng trước khi hành động đã tính toán kỹ lưỡng chứ không phải bột phát?

Suốt nhiều ngày "bới tìm" dưới đống tro tàn, lực lượng công an không phát hiện được dấu vết khả nghi nào. Qua đánh giá, nạn nhân N bị hành hung ở tầng 2, sau đó đối tượng kéo chị này vào nhà vệ sinh rồi sát hại. Trên nền nhà, tường vẫn còn lưu các vết máu.

Hung thủ sau khi ra tay sát hại, đã đặt nạn nhân lên giường, phủ quần áo và đốt nhằm phi tang. Tại chiếc tủ kính ở tầng hai, may mắn các giám định viên thu được một dấu vân tay có thể truy nguyên. Cho tới thời điểm ấy, đây là dấu vết rõ ràng và có giá trị nhất.

Qua tìm hiểu, nạn nhân N hiện sống độc thân, một người con ở với chồng cũ, người con khác thì đi du học. Chị N có công việc ổn định, có kinh tế nên không xuất phát mâu thuẫn nào ngoài xã hội. Trong các mối quan hệ bạn bè, chị N cũng được đánh giá là người hiền lành. Như vậy, bước đầu cơ quan điều tra có thể loại trừ nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn, thù tức cá nhân.

Những dấu vết để lại cũng giúp các điều tra viên đưa ra nhận định, hung thủ chắc chắn có quen biết với nạn nhân.

Khi tiến hành xác minh các mối quan hệ bạn bè của nạn nhân, công an đã lên danh sách khoảng 30 người người. Tuy nhiên, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Thêm vào đó dấu vân tay thu được từ hiện trường cũng không phải của bất cứ ai trong số này. Các đầu mối thông tin đều "dậm chân tại chỗ".

Qua nhiều ngày, dù công tác điều tra, rà soát diễn ra gấp gáp, thế nhưng hành tung hung thủ vẫn chỉ như "bóng chim, tăm cá".

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Theo lời khai của một đồng nghiệp làm cùng chị N, nạn nhân ngoài chiếc điện thoại Samsung thì còn một chiếc điện thoạt đắt tiền khác hiệu Nokia mới mua. Về tài sản này, sau khi chị N được phát hiện đã chết, công an không tìm thấy. Lúc này, mọi manh mối của vụ án được đổ dồn về chiếc điện thoại đó.

Tất cả các cửa hàng buôn bán điện thoại cũ, tiệm cầm đồ trên địa bàn Hà Nội được xác minh xem có ai mang bán, cầm cố chiếc điện thoại như trên hay không. Lần này, dấu vết của "vật chứng" đó cũng "chìm nghỉm".

Vào thời điểm tưởng như vụ án chồng chất thêm nhiều khó khăn thì qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện ra địa điểm chiếc điện thoại của chị N bị mất.

Bí mật xác minh, các trinh sát nhận thấy chiếc điện thoại đang được một người đàn ông sử dụng. Người đàn ông trung niên này cũng có quan hệ với chị N nhưng không thân thiết và từ rất lâu đã chẳng còn gặp nhau.

Theo một nhân chứng, vào tối 7/2/2007, trước khi vụ cháy xảy ra họ có nhìn thấy một người đàn ông trung niên dáng đậm qua lại nhà chị N 2 lần. Liệu người đang sở hữu chiếc điện thoại đắt tiền bị mất của nạn nhân và người đàn ông đã đến nhà chị N 2 lần vào tối xảy ra án mạng có liên quan gì tới nhau hay không?

(Còn nữa)

