Cái chết của cô gái chăn bò trên đồi vắng (P1): Bữa cơm bỏ dở trong lán tre

Sáng 10/4/2017, chị Bùi Thị E (SN 1993, trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) mang theo cơm nắm, thong thả đuổi đàn bò lên núi Cuông để chăn.

Đây là ngọn núi vắng vẻ, cách khu dân cư một đoạn đường nên thường được người dân lấy làm nơi chăn, thả gia súc. Đến khoảng 15h cùng ngày, khi đàn bò lững thững trở về nhà theo lối quen thì không thấy chị E đâu.

Người nhà cô gái trẻ ấy bồn chồn, sốt ruột đi dọc con đường đất để kiếm tìm. Thế nhưng, nhiều giờ sau đó chị E vẫn như "bóng chim, tăm cá". Càng đợi "càng mất", gia đình chị E đã nhờ cậy đến sự hỗ trợ của người hàng xóm láng giềng, một cuộc tìm kiếm trên núi Cuông được tiến hành.

Khi đoàn người đi tới một con dốc, cách chiếc lán thường dùng cho người dân nghỉ trưa một đoạn thì phát hiện ra thi thể chị E. Cô gái ấy dường như đã bị sát hại, nằm khuất sau những tán cây rừng tua tủa.

Thông tin được báo về Công an huyện Tân Lạc và Công an tỉnh Hòa Bình. Có mặt tại hiện trường, lực lượng điều tra xác nhận thi thể trên là của chị Bùi Thi E. Qua khám nghiệm, công an phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm, không mặc quần, áo bị tốc trùm vào mặt. Phần đùi nạn nhân có vết bầm, tím, trên cổ là vết cắt sâu do vật sắc nhọn gây nên.

Nơi thi thể chị E được phát hiện (ảnh tư liệu)

Trên cơ thể nạn nhân E, công an cũng thu được một số mẫu vật sinh học, nghi của hung thủ để lại.

Bước đầu, công an nhận định chị E đã bị hiếp dâm rồi sát hại hết sức dã man. Quá trình ấy đã có sự bỏ chạy, vật lộn giữa nạn nhân và hung thủ.

Khi các trinh sát quay về chiếc lán nghỉ chân mà người dân khi đi chăn bò hay sử dụng đã phát hiện nắm cơm mà chị E mang theo vào buổi sáng 10/4 vẫn còn nguyên. Trên sàn có xuất hiện vài vết mâu nghi máu.

Mở rộng vùng tìm kiếm, đi dọc theo con đường từ lán nghỉ tới hiện trường, công an phát hiện chiếc quần của nạn nhân E mắc sau tán cây rừng. Trên chiếc quần này có nhiều vết trượt, bám dính đất và lá cây vụn. Điều này một lần nữa chứng tỏ, nạn nhân đã bỏ chạy và có cuộc vật lộn quyết liệt với hung thủ.

Kết quả khám nghiệm ban đầu đã giúp cơ quan công an từng bước dựng lên diễn tiến của vụ án. Theo đó, các điều tra viên cho rằng, vào trưa 10/4 khi chị E về lán nghỉ để ăn cơm thì hung thủ xuất hiện. Chắc chắn hung thủ đã ngay lập tức có lời nói hoặc hành vi khiến chị E nghĩ mình bị đe dọa và bỏ chạy. Hung thủ đã đuổi theo suốt một đoạn đường núi rồi gây án.

Núi Cuông vốn dĩ là nơi quen thuộc với người dân xã Mỹ Hào (huyện Tân Lạc, Hòa Bình). Chính vì thế, các điều tra viên đánh giá, nghi phạm nhiều khả năng là người sinh sống trên địa bàn, chí ít cũng là kẻ vô cùng thông thạo địa hình nơi đây.

Một cuộc sàng lọc bắt đầu được tiến hành. Qua tìm hiểu, công an được biết chị E là người hiền lành, không xuất hiện mâu thuẫn với ai, thời gian gần đây cũng chẳng có thông tin gì liên quan đến chuyện tình cảm của nạn nhân. Như vậy, việc chị E bị sát hại không liên quan đến những mâu thuẫn xã hội hay tình ái.

Tất nhiên, điều tra viên khẳng định giữa nạn nhân và hung thủ chắc chắn có quen biết.

Toàn bộ nhóm đối tượng thanh niên, đàn ông có biểu hiện nghi vấn, bất minh trên địa bàn được đưa vào sàng lọc. Những người này đều phải lấy mẫu nhằm thực hiện giám định ADN.

Vào thời điểm này, các trinh sát bất ngờ nhận được nguồn tin từ người dân về "nhân vật nghi vấn". Theo đó, vào trưa 10/4, họ có nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy từ núi Cuông về nhà với dáng vẻ hớt hải. Người này khi về tay vẫn cầm theo con dao đi rừng.

Gia đình nạn nhân (ảnh tư liệu)

Nhân vật "bí ẩn" này lập tức được xác minh, đó là người đàn ông tên Bùi Văn Dũng (SN 1982, trú tại xóm Ngay, Mỹ Hòa, Tân Lạc). Dũng sống cách nhà nạn nhân E chừng 1 cây số.

Tuy nhiên, khi công an tìm tới nhà, Dũng đã không còn ở đây. Gia đình đối tượng cho biết, Dũng đã bỏ đi đâu đó từ nhiều ngày trước, không ai có thể liên lạc được. Sự biến mất kỳ lạ của Dũng khiến công an đặt ra nhiều nghi vấn.

Vào thời điểm khám nghiệm hiện trường, Công an Hòa Bình có thu được một vài mẫu vải vướng trên cành cây. Khi đem mẫu vải ấy cho nhân chứng xem, họ khẳng định màu sắc mẫu vải trùng với mầu sắc chiếc áo mà Dũng mặc khi đi từ núi Cuông về.

Tại nhà Dũng, công an cũng thu giữ được chiếc áo này do đối tượng để lại. Chiếc áo lập tức được mang đi giám định.

Có một chi tiết bất thường mà người dân sau này mới trình báo, đó là sau khi thi thể chị E được phát hiện vài ngày, trên khu hang đá bất ngờ vang lên một tiếng súng chát chúa. Theo người dân, tiếng súng ấy giống cách mà vài "thợ săn" hay sử dụng để bắn con thú. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, tiếng súng ấy lại liên quan đến cái chết oan uổng của chị E.

