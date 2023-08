Cái chết của cô gái chăn bò trên đồi (P cuối): Tiếng súng giữa rừng

Khi tiếp cận hiện trường, những hình ảnh đầu tiên đã đưa các điều tra viên Công an tỉnh Hòa Bình đến nhận định, chị E bị sát hại và hiếp dâm. Trên cơ thể nạn nhân, công an thu đươc một số dấu vết sinh học vô cùng quan trọng. Những dấu vết ấy sau này chính là "điểm đối chứng" để xác định hung thủ gây án.

Vào thời điểm đầu tiên, Ban chuyên án Công an tỉnh Hòa Bình đưa ra định hướng, với những gì thu thập được từ hiện trường thì hung thủ chắc chắn thông thạo địa hình, khả năng cao là dân địa phương. Khu vực núi Cuông, nơi chị E bị sát hại vốn dĩ chỉ có dân xã Mỹ Hòa thường xuyên chăn thả gia súc thì nhận định trên là hoàn toàn phù hợp. Nó giúp các điều tra viên thu hẹp được vùng rà soát.

Toàn bộ đối tượng nghi vấn trên địa bàn được rà soát, một số người được lấy mẫu phục vụ việc giám định AND. Tuy nhiên, kết quả đem lại là con số 0.

Vào thời điểm vụ án tưởng như bế tắc thì công an nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân. Theo một số nhân chứng, vào trưa 10/4/2017, thời điểm chị E bị sát hại họ thấy Bùi Văn Dũng (SN 1982, trú tại thôn Ngay, Mỹ Hòa, Tân Lạc) đi xe máy từ núi Cuông về nhà. Lúc ấy, Dũng có đem theo 1 con dao.

Nơi chị E được phát hiện đã tử vong (ảnh tư liệu)

Một tổ công tác được cử tiếp cận nhà Dũng, thật bất ngờ, đối tượng này đã không có mặt ở nơi cư trú. Người thân Dũng cho hay, sau ngày 10/4, anh ta đã bỏ đi đâu không rõ và không ai liên lạc được.

Sự biến mất đầy bất ngờ của Dũng giống như diễn biến tâm lý của rất nhiều tên tội phạm khác.

Khai thác thông tin, công an được người nhà Dũng cung cấp, trước đó một thời gian, Dũng có vay của một người trong thôn số tiền 4 triệu đồng. Bị đòi nhiều mà không có tiền trả, Dũng quyết định đi cầm cố chiếc xe máy.

Sau khi cầm cố xe lấy số tiền 4 triệu, Dũng lại không trả nợ mà mời bạn đi nhậu. Khoảng ngày 9/4, đối tượng về nhà nhưng do lo sợ bị chủ nợ tìm nên đã chủ động trốn lên núi Cuông.

Như vậy, Dũng đã có mặt tại núi Cuông, nơi chị E bị sát hại vào đúng thời điểm vụ án xảy ra. Công an cũng thu giữ tại nhà Dũng chiếc áo mà đối tượng mặc khi trốn tại núi Cuông. Tiến hành giám định, kết quả cho thấy sợ vải mà công an thu được tại hiện trường vụ án và sợi vải chiếc áo Dũng mặc trùng khớp với nhau.

Kết hợp với nhiều thông tin khác, lúc này Công an tỉnh Hòa Bình đã có thể xác định Dũng là nghi phạm chính ra tay sát hại cô gái chăn bò Bùi Thị E. Do Dũng đang bỏ trốn, chưa xác định được nơi ẩn nấp nên Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Các trinh sát được người dân cũng cấp, thường ngày Dũng có một khẩu súng tự chế và hay mang theo người. Sau khi bỏ trốn, có người nhìn thấy đối tượng lén lút leo lên những mỏm núi đá cao, dựng đứng ngay phía sau nhà hắn.

Dãy núi nơi hung thủ tự vẫn (ảnh tư liệu)

Khi tiếp cận, công an phát hiện dãy núi này rất cao, có nhiều hang đá chằng chịt, thậm chí ăn thông với nhau. Vào thời điểm ấy chưa thể xác định được Dũng trốn ở đâu trong số hàng chục hang đá như thế.

Quay trở lại diễn biến sau khi chị E được tìm thấy đã tử vong. Sau khoảng 4 ngày, khi mà công an đã xác định được Dũng là nghi phạm và ra quyết định truy nã thì ở khu vực núi đá thôn Ngay có 1 tiếng súng vang lên.

Việc này không quá lạ lẫm bởi thi thoảng vẫn có người dùng súng tự chế săn thú rừng, thế nhưng lần này, nhiều người linh cảm chuyện không hay đã diễn ra.

Sáng 18/4/2017, một vào người dân đi rừng ngửi thấy mùi hôi thối phảng phất từ trong hang núi. Đây là miệng hang nằm cheo leo lưng núi dựng đứng, người thường không thể leo được. Muốn lên buộc phải có dụng cụ thang khá đặc biệt. Khi người dân lên tới nơi, họ phát hiện một thi thể nam giới đang phân hủy mạnh, cạnh đó là khẩu súng tự chế.

Tại hiện trường, Công an tỉnh Hòa Bình bước đầu xác định, nạn nhân chính là Bùi Văn Dũng. Người này chết trong tư thế nằm, trên trán có vết đạn bắn xuyên qua. Công tác khám nghiệm chỉ ra, Dũng đã kê súng ở tầm gần, dùng ngón chân siết cò để tự vẫn.

Kết quả giám định cho thấy, mẫu AND của Dũng trùng với các dấu vết sinh học công an thu được trên người chị E và tại hiện trường vụ án ngày 10/4. Tới đây, với những căn cứ khoa học, Công an tỉnh Hòa Bình đã khẳng định, chính Bùi Văn Dũng đã có hành vi hiếp dâm, sát hại chị E vào ngày 10/4. Sau này khi biết bị truy lùng, trong lúc bỏ trốn, Dũng đã tìm tới cái chết bằng cách tự bắn vào đầu mình trong một hang đá tối đen.

