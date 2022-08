Tạm giữ bạn trai liên quan đến việc cô gái trẻ chết bất thường tại chung cư ở Hà Nội

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ cái chết của cô gái trẻ tại một căn hộ chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Ngày 15/8, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Phúc (SN 1987, trú phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội) để làm rõ vụ việc một cô gái trẻ tử vong trong căn hộ chung cư trên đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Theo cơ quan công an, qua điều tra, bước đầu xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nghi vấn xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó, khoảng 23h ngày 12/8, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc tại căn hộ chung cư trên đường Ngọc Hồi có người chết bất thường.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt xác định nạn nhân là chị B. (SN 1997, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - là người thuê căn hộ. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có mặt Phúc là bạn trai chị B. Thời điểm làm việc với cơ quan công an, Phúc có biểu hiện không tỉnh táo, nghi phê ma tuý. Phúc có một tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma tuý. Cả 2 người đều đã lập gia đình nhưng có mối quan hệ tình cảm như vợ chồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ.

