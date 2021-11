Tạm đình chỉ điều tra vụ "con dâu khai tử cha mẹ chồng" có đúng luật?

Việc tạm đình chỉ vụ án hình sự là chưa phù hợp Khoản 1 Điều 229 BLTTHS quy định CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra khi thuộc một trong ba trường hợp: Chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án…; có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo; khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu tương trợ tư pháp chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra. Theo thông báo mà CQĐT gửi vợ chồng cụ Hợp thì tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự là để chờ kết quả giải quyết vụ án dân sự. Lý do tạm đình chỉ này không thuộc trường hợp nào trong ba trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 229 BLTTHS. Luật sư PHẠM MINH HÙNG, Đoàn Luật sư TP.HCM