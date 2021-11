"Sói già khát máu" và cuộc truy bắt hơn 2.000 ngày: Đấu súng giữa rừng già

Việc Gát liên tiếp gây ra những vụ án nghiêm trọng khiến khu rừng gần xã Cốc Mỳ trở nên nguy hiểm. Ngay cả những người ở bản cũng sợ hãi bởi Gát thường xuyên quay về trộm cắp, thậm chí trả thù, giải quyết mẫu thuẫn có từ trước. Vào lúc đó, một cuộc truy lùng lớn được Công an tỉnh Lào Cai tiến hành, với mục tiêu bắt bằng được tên tội phạm "khát máu" này.

Điên cuồng

Gát gần như mất hết tính người, gã điên cuồng gây án mà chẳng hề suy nghĩ. Lâu lâu, Gát lại đi về bản trộm cắp đồ, thậm chí "tranh thủ" giải quyết mâu thuẫn có từ trước đó.

Gát biết mình đang bị Công an Lào Cai truy lùng gắt gao nên lúc nào cũng cảnh giác. Gã nghi ngờ tất cả mọi người vào rừng. Đôi tai thính như con "sói đêm" của Gát nghe ngóng từng tiếng động dù là nhỏ nhất phát ra từ những bước chân. Gã có thể phân biệt được đó là tiếng người bước đi hay tiếng muông thú dẫm lên cây cỏ.

Giữa tháng 7/2003, Gát vô tình phát hiện một tốp thợ săn trong rừng. Gát nghĩ, nhóm người ở thôn Ná Lùng này là giả dạng đi săn thú để bắt mình. Tức thì, Gát ôm súng kíp nhẹ nhàng tiếp cận. Khi khoảng cách đủ gần, Gát nhằm anh Đặng Văn T bắn một phát. Viên đạn găm thẳng vào lưng anh T, người thợ săn ngã gục, đau đớn. Rất may, được cấp cứu kịp thời nên anh T thoát chết. Việc Gát ra tay bắn người vô tội ngay trong cánh rừng khiến cả thôn, bản "lạnh gáy".

Thời điểm này, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức nhiều đợt truy lùng, vây bắt Gát. Tuy nhiên, khu rừng Gát ẩn thân rất rộng, nhiều hang núi hiểm trở, địa hình vô cùng khó khăn. Chính vì thế, các chiến sỹ dù mất cả tháng trời "ăn nằm" trong chốn "thâm sơn, cùng cốc" này cũng chưa thể phát hiện ra dấu vết của Gát.

Khoảng tháng 11/2003, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bát Xát thực hiện mật phục, câu nhử với Gát. Phát hiện mình "rơi" vào ổ phục kích, Gát chẳng ngần ngại bắn súng thẳng về phía tổ công tác, khiến 1 chiến sỹ công an bị thương. Chống trả xong, Gát nhanh "thoăn thoắt" luồn sau những tán cây, bờ đá biến mất không dấu vết.

Trả thù

Nhiều năm trôi qua, Công an tỉnh Lào Cai lên hàng chục kế hoạch, có những người ở Ban chuyên án đã nghỉ công tác, người khác được thay thế vẫn tiếp tục truy lùng tên "cáo già" Phàn A Gát. Tuy vậy, phía trong cánh rừng với núi đã cao vút, Gát vẫn như đang "tàng hình".

Gát rất khôn và tinh ranh, gã luôn biết lựa chọn thời điểm xuất hiện để không ai đoán được và cũng như vậy khi biến mất.

Năm 2004, Gát nhiều lần từ núi quay về bản để 'giải quyết việc riêng'. Có một lần, do mâu thuẫn tranh chấp đất từ trước, Gát lẻn về thôn Phín Ngàn ( xã Trịnh Tường). Gã tiếp cận nhà anh Hoàng Văn Xìn và bắn anh này bị thương.

Gát còn viết lên lán của những người khác mà trước đây từng có mâu thuẫn với y lời đe dọa. Gát dọa sẽ giết họ. Tất nhiên, với Gát, gã không dọa suông. Gát vót chông rồi cắm xung quanh lán đi nương, gây thương tích cho nhiều người dân bản.

Gát cũng chẳng ngại mà giết thịt cả trâu của dân bản để mang lên núi làm thức ăn cho mình. Nhưng bờ đập, bờ mương bị Gát phá hoại khiến người dân lo sợ. Bao mùa thảo quả chín rụng xuống đất mà người dân chẳng dám lên thu hoạch.

Sống trên rừng, nhưng suốt quãng thời gian nhiều năm, Gát vẫn thường xuyên lẻn về gặp gỡ người thân, bảo vệ tài sản của gia đình. Với người dân dọc vùng Y Tý, Trịnh Tường, Cốc Mỳ thì Gát là một "bóng ma" reo rắc nỗi sợ hãi mà chẳng ai muốn chạm mặt.

Cái chết trong hang đá

Suốt 5 năm trời, việc truy lùng Gát vẫn chưa đạt kết quả. Hàng chục phương án, rất nhiều lượt cán bộ, chiến sỹ thay phiên nhau bám địa bàn, luồn rừng với hi vọng phát hiện ra nơi Gát ẩn náu.

Có lần, các trinh sát phát hiện Gát hẹn qua bên kia biên giới thăm thân vào ngày mùng 5 Tết âm lịch. Công an Lào Cai đã phối hợp với Công an Trung Quốc bố trí đón lõng, mật phục. Thế nhưng, Gát đã không tới theo hẹn mà phải hơn 1 tuần sau gã mới xuất hiện.

Gát dường như đều có tính toán kỹ lưỡng từng bước đi. Gã hoạt động không có quy luật cụ thể. Hễ gã có hẹn với ai đó thì y như rằng chẳng bao giờ đúng hẹn. Rất nhiều lần, Gát bị phục kích, nhưng gã đều trốn thoát một cách ngoạn mục.

Một lần khác, phát hiện Gát vượt biên sang Hà Khẩu để mua thuốc súng, đạn ghém, các trinh sát đã thông báo cho phía bạn đón lõng ở đường biên. Vậy nhưng, chẳng hiểu vì sao, trước vòng vây được bố trí kín kẽ, Gát vẫn chạy thoát.

Với quyết tâm không thể để Gát lộng hành mãi, Công an tỉnh Lào Cai đã thiết lập phương án truy tìm với Gát rất tỉ mỉ. Các trinh sát nhận định, sống lâu trông rừng, Gát buộc phải có 1 địa điểm để ở, việc tìm ra nơi này là điều kiện bắt buộc để bắt giữ "con sói già" này.

Một tổ trinh sát được "tung" vào rừng, suốt 4 tháng trời các anh luồn qua những tán cây, khe đá, hướng mắt bao quát xung quanh để lần tìm Gát. Chẳng thể đếm được, trong khoảng thời gian ấy, các anh đã đi bộ bao nhiêu đoạn đường rừng, leo qua bao ngọn núi đá tai mèo lờm chởm.

Đến một buổi tối, các trinh sát bất ngờ phát hiện có tiếng động và ánh lửa le lói phát ra từ hang Dê. Đây là một hang núi cao, dựng đứng với 850 cửa thông ra 4 phía ở lưng chừng núi. Địa hình nơi này hầu như không có mấy ai đi lại được, họa hoằn chỉ có đám dê núi mới leo nổi.

Nhận định, đây là nơi Gát ẩn náu, các trinh sát đã báo về Ban chuyên án. Một kế hoạch vây bắt được triển khai ngay lập tức. Đêm 9/11/2005, các lực lượng Công an Lào Cai phối hợp với Bộ đội Biên phòng đã tiến hành vây ráp khu hang Dê. Một tổ công tác được bố trí lên điểm cao, nằm ém quân đợi đến sáng mới tiếp cận cửa hang.

Do địa hình hiểm trở, mãi tới gần trưa ngày hôm sau các lực lượng mới "dồn" được lên cửa hang Dê. Phát hiện bị vây, Gát nổ súng bắn về lực lượng công an. Cuộc đấu súng diễn ra quyết liệt. Gát trúng đạn nhưng cũng bắn khiến 5 cán bộ công an bị thương.

Thấy yếu thế, Gát vừa bắn, vừa lùi sâu vào trong hang đá tối đen như mực. Lúc này, lực lượng Công an Lào Cai tiến vào và phát hiện nơi Gát nấu nướng. Khi bỏ đi, Gát vẫn để lại 1 khẩu súng kíp, ít tiền mặt, 1 can nhựa dính máu. Qua giám định, công an làm rõ đó là vết máu của Phàn A Gát.

Mờ sáng 11/11/2005, toàn bộ lực lượng được lệnh tiến vào sâu trong hang đá truy tìm Gát. Đến hơn 6h sáng cùng ngày, một tiếng nổ vang lên từ lòng hang. Khi các trinh sát tiếp cận, họ phát hiện Gát đã lấy súng bắn vào đầu tự sát, kết thúc cuộc đời đầy tội ác của mình.

Hơn 2000 ngày, kể từ khi Gát ra tay sát hại 2 người đàn ông trong căn lán ven đồi, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã không ngơi nghỉ bất cứ giây phút nào để săn lùng tên sát nhân máu lạnh ấy. Nhiều người tham gia chuyên án từ buổi ban đầu đã nghỉ hưu. Thế nhưng, với quyết tâm cao độ, dù đã trải qua vô vàn gian khổ, khó khăn, thậm chí là xương máu, cuối cùng Công an tỉnh Lào Cai cũng "khép lại" cuộc đời của một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất núi rừng Tây Bắc.

