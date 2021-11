Thảm án tại Thái Bình: Lật mặt gã sát nhân máu lạnh

Thứ Hai, ngày 08/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Các dấu hiệu ở hiện trường và thông tin thu thập được đều đưa tới một nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản mà đối tượng gây án phải có mối quan hệ với ít nhất 1 trong 3 nạn nhân. Khi các nút thắt của vụ việc vẫn đang "mơ hồ", các trinh sát phát hiện ra người bạn nam mới quen rất đáng ngờ của nữ nạn nhân T.

Gã bạn trai giấu mặt

Trong lúc tiếp xúc với những người bạn của chị T, các trinh sát nhận được thông tin, cách đây một thời gian, chị T vô tình quen một người đàn ông. Người này quê ở nơi khác, nhưng đang sinh sống trên địa bản tỉnh Thái Bình.

Đi sâu vào bóc tách mối quan hệ này, một vài chi tiết đã khiến lực lượng phá án rất chú ý. Mặc dù mới quen, nhưng có vẻ gã bạn trai ấy rất "nhiệt tình", thường xuyên liên lạc, gặp gỡ chị T.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình cũng xác định được danh tính người đang ông bí ẩn này, đó là Lê Thành Đại (SN 1981, quê quán tại Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng). Đại hiện thuê trọ tại xã Vũ Phúc (TP Thái Bình).

Lật giở những trang hồ sơ về Đại, các trinh sát dần dần cảm nhận được, đây có thể là nghi phạm của vụ án.

Đại có một quá khứ bất hảo, đầy tội lỗi. Khi còn là sinh viên một trường đại học, Đại trộm cắp tài sản, bị đuổi học, kết án tù. Sau khi chấp hành án xong, Đại quay về địa phương nhưng chẳng "tu tâm, dưỡng tính".

Một thời gian sau, Đại tiếp tục gây án, bị bắt giữ và "dính" thêm bản án 10 năm tù. Về cơ bản, Đại là đối tượng lưu manh, liều lĩnh và dám làm những chuyện "động trời". Các trinh sát còn biết thêm, thời gian đi tù, Đại có quen biết với một vài người tại Thái Bình, thông qua đây sau này gã đã biết chị T.

Căn nhà xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Buổi chiều định mệnh

Các trinh sát tìm về nhà trọ của Đại thì gã đã không còn ở đây, gã đi đâu, làm gì không ai biết. Một vài nhân chứng cho hay, Đại sau khi quen chị T đã nhiều lần về nhà nạn nhân chơi. Vào chiều xảy ra vụ án, có 2 người sang nhà chị T và gặp Đại tại đây.

Những thông tin này, cộng với các chứng cứ thu thập được đủ để Công an Thái Bình khẳng định sự liên quan của Đại với vụ thảm sát tại nhà chị T.

Nhận định, Đại có thể đang bỏ trốn về quê Hải Phòng, Công an tỉnh Thái Bình chia nhiều tổ đi dọc các tuyến đường nối sang đất Cảng. Vài giờ sau, các anh phát hiện Đại đang tá túc tại một nhà nghỉ ở Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Khi các trinh sát ập vào bắt giữ, Đại vẫn "ngơ ngác", cạnh đó, túi đồ được gã đàn ông này sắp xếp rất chỉn chu, đường như chuẩn bị cho cuộc trốn chạy dài ngày.

Tại cơ quan công an, Đại ban đầu một mực phủ nhận, nhưng những chứng cứ cùng với lập luận sắc bén của điều tra viên Công an tỉnh Thái Bình đã phải thừa nhận tội ác mà hắn đã gây ra.

Đại bắt đầu khai nhận về tội ác ghê sợ của mình. Lời khai của gã mở ra một trong những vụ án có tính chất man rợ và tàn bạo nhất trên mảnh đất Thái Bình. Đó là một tội ác mà gã trai mang trên mình quá khứ bất hảo này đã tính toán trước trong đầu, ngay cả lúc gã "buông lời" yêu thương với chị T.

Gã sát nhân khi bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Kẻ tàn độc

Đại khai nhận, sau khi sau khi mãn hạn tù, gã lang thang sang Thái Bình sinh sống. Thời gian này, gã quen với chị T. Biết người phụ nữ này vừa đổ vỡ hôn nhân, đang buồn chán nên Đại đã không bỏ lỡ cơ hội "lấn tới".

Với miệng lưỡi khéo léo cùng với sự từng trải, Đại dần chiếm được thiện cảm của chị T. Một vài người bạn của chị T kể, vào thời điểm ấy, thi thoảng chị T bị người khác mắng mỏ, Đại chính là người bên cạnh, động viên, thậm chí "sừng cồ" để bảo vệ người phụ nữ này. Chính những lúc như thế đã "củng cố" niềm tin của chị T về một mối quan hệ mới, dù thời gian quen biết chưa lâu.

Đại nhiều lần ngỏ ý muốn được về "ra mắt" bố mẹ chị T. Ban đầu, do thấy quá "vội vã" nên chị T từ chối. Nhưng Đại không bỏ cuộc, bằng những lời "đường mật', tình cảm, cuối cùng gã cũng thuyết phục được chị T chấp thuận cuộc "ra mắt".

Chiều 22/12/2012, Chị T mời Đại về nhà chơi, ăn cơm với bố mẹ. Bữa cơm còn có sự xuất hiện của 2 người bạn khác trong gia đình. Bữa cơm đang vui vẻ thì Đại xin phép cùng chị T lên tầng 2 nói chuyện riêng.

Chị T chẳng mảy may nghi ngờ, đi theo Đại. Vừa vào phòng, Đại lộ bản chất của một kẻ giết người. Lợi dụng lúc chị T mất cảnh giác, gã dùng chân giường bằng gỗ đập nhiều nhát vào đầu, khiến chị T tử vong tại chỗ.

Lúc này, mẹ chị T nghe thấy tiếng động nên vội chạy lên. Đại đã đợi sẵn, gã tiếp tục dùng chân giường đánh bà này tử vong.

Gây án xong, gã sát nhân lấy lại sự '"tỉnh bơ" đi xuống dưới nhà. Đại định sát hại nốt bố chị T, nhưng lúc này trong nhà vẫn có khách nên Đại tỏ ra bình thường, ngồi uống rượu với những người này.

Khi vị khách cuối cùng ra về, Đại đi vào buồng ngủ ở tầng 1, gã nhẫn tâm xuống tay sát hại nốt bố chị T, người đàn ông già nua đã nằm liệt giường nhiều năm trời.

Giết xong 3 người, Đại khóa trái cửa rồi ở trong nhà tới 23h mới lấy tài sản, bỏ đi.

Đại bị kết án tử hình (ảnh tư liệu)

Sáng hôm sau, Đại quay lại nhà chị T. Gã thấy căn nhà vẫn đóng cửa im lìm, biết chưa ai phát hiện ra vụ án, gã nghĩ cách phi tang 3 thi thể. Đại đi mua cuốc, xẻng rồi tìm đến bãi đất trống nằm giữa xã Vũ Phúc (TP Thái Bình) và xã Trung Anh (Vũ Thư) đào 3 hố sâu. Gã giấu cuốc, xẻng ở bãi cỏ gần đó rồi đợi đến tối để mang 3 thi thể nhà chị T đi chôn, che giấu hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, biết công an và người dân đã phát hiện ra vụ án, Đại lẳng lặng về phòng trọ lấy đồ đạc rồi bỏ trốn. Đêm đó, Đại mò mẫm trên QL10 để về Hải Phòng, nhưng bất giác trời đổ mưa to. Gã buộc phải tạt vào một nhà nghỉ ven đường tá túc. Khi Đại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa phòng bật tung, các trinh sát Công an tỉnh Thái Bình lao vào, ghì nghiến gã sát nhân xuống bắt giữ.

Đến tháng 5/2013, TAND tỉnh Thái Bình đưa Đại ra xét xử. Lời khai của Đại trước vàng móng ngựa một lần nữa khiến những người xung quanh phải rùng mình. Với tội ác của mình, Đại bị HĐXX tuyên mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/hanh-trinh-triet-pha-vu-tham-an-tai-thai-binh-p2-lat-mat-ga-sat-nhan-mau-...Nguồn: https://giadinh.net.vn/hanh-trinh-triet-pha-vu-tham-an-tai-thai-binh-p2-lat-mat-ga-sat-nhan-mau-lanh-17221110611391133.htm