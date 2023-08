“Siêu trộm” leo tường như người nhện thêm một lần sa lưới

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm phát hiện, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện đối tượng nghi vấn trèo tường đột nhập vào các khách sạn trộm cắp tài sản của du khách.

Khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng, lực lượng Công an nghi có liên quan đến “siêu trộm” Trịnh Quốc Việt, SN 1981, trú tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản vào tháng 12-2021. Đối tượng này đã có 6 tiền án với cùng tội danh.

Trịnh Quốc Việt đã có 6 tiền án với cùng tội danh trộm cắp tài sản

Xác minh nguồn tin từ địa phương cho thấy, Việt đã chấp hành xong án phạt tù và ra trại từ tháng 5-2023. Tuy nhiên, người này sau đó không ra trình diện mà đi đâu không ai biết.

Từ những thông tin trên, Công an phường Hàng Trống đã phối hợp với Đội CSHS - Công an quận tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát ban đêm. Mặt khác, đơn vị cũng chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh lưu trú chú ý công tác đảm bảo ANTT, phòng ngừa trộm đột nhập, bảo vệ an toàn tài sản cho du khách.

Tang vật vụ án

Đến khoảng 3h55 ngày 7-8, quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Công an phường Hàng Trống phát hiện Trịnh Quốc Việt đang lang thang trên phố Lý Quốc Sư nên đã chặn giữ, kiểm tra.

Biệt tài của Trịnh Quốc Việt là leo tường như người nhện

Qua đó phát hiện, thu giữ trong người đối tượng có 4 chiếc điện thoại di động. Đấu tranh tại chỗ, Việt khai nhận, 1 chiếc điện thoại của bản thân, 3 chiếc còn lại đối tượng trộm cắp được và đang mang đi tiêu thụ. Tổ công tác đã đưa Việt về trụ sở điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Quốc Việt khai nhận, đã lấy trộm 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 Promax và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A23 tại một khách sạn trên phố Thọ Xương; 1 chiếc điện thoại iPhone 11 lấy tại khách sạn ở phố Ngõ Huyện, đều thuộc phường Hàng Trống.

Ngay sau đó, Công an phường đã tổ chức xác minh, tìm chủ sở hữu và tiến hành trao trả lại tài sản cho hai du khách quốc tịch Pháp và Ấn Độ, đồng thời bàn giao “siêu trộm” cho Đội CSHS - Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra mở rộng.

