2 “siêu trộm” chuyên phá két sắt tại đền, đình, chùa

Ngày 6-6, Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết vừa phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng chuyên phá két sắt tại đền, đình, chùa để trộm cắp tài sản.

2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 3-6, Công an TP Lai Châu nhận được tin báo của Ban quản lý Đền thờ vua Lê Lợi ở tổ 5, phường Đoàn Kết về việc đêm 2-6 bị kẻ gian đột nhập cạy phá két và tủ sắt lấy đi toàn bộ số tiền công đức khoảng trên 20 triệu đồng.

Công an TP Lai Châu đã phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự tỉnh tiến hành điều tra ban đầu và xác định đây là vụ trộm do 2 đối tượng chuyên nghiệp gây ra. Công an TP Lai Châu đã xác lập chuyên án mang bí số 623T để điều tra làm rõ.

Ban chuyên án phối hợp với lực lượng công an nhiều tỉnh miền Bắc và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an để xác minh phá án. Sau 76 giờ đấu tranh, ban chuyên án đã làm rõ bắt giữ Đinh Tiến Mạnh (SN 1987) và Nguyễn Việt Thắng (SN 1983, đều trú xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu Mạnh và Thắng khai nhận là thủ phạm phá két trộm tiền tại Đền thờ vua Lê Lợi. Ngoài ra, 2 nghi phạm khai nhận đã phá két trộm tiền của 4 đền, chùa ở tỉnh Bắc Giang và nhiều vụ ở các địa phương khác trên địa bàn các tỉnh miền Bắc trong thời gian qua.

