Bắt các đối tượng cho vay lãi nặng và giết người

Công an H.Cao Lãnh đang điều tra, xử lý 3 người từ tỉnh Ninh Bình đến Đồng Tháp để hoạt động cho vay lãi nặng.

Ngày 22-6, Công an H.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý 3 người từ tỉnh Ninh Bình đến Đồng Tháp để hoạt động cho vay lãi nặng. Đồng thời, thông báo ai đã vay tiền của nhóm người trên nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo để được xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ nguồn tin báo của người dân, sáng 15-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an H.Cao Lãnh bắt quả tang Trần Văn Ngọc (40 tuổi), Phan Văn Nhất (45 tuổi) và Nguyễn Văn Tiện (40 tuổi, cùng ngụ Ninh Bình) có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn H.Cao Lãnh. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan đến việc cho vay nặng lãi cùng hơn 3 triệu đồng, 4 xe máy, 5 ĐTDĐ.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả 3 đối tượng khai đến tỉnh Đồng Tháp từ tháng 5-2022, rải tờ rơi cho vay tiền trên địa bàn các xã của H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) và H.Cái Bè (Tiền Giang) để thu hút người dân cần vay tiền. Thời gian qua, đã có hơn 50 người dân vay tiền từ 1 - 50 triệu đồng với lãi suất rất cao.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 21-6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Sang (SN 2002); khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 bị can có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cao Lãnh và TP.Cao Lãnh về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 12-4-2022, Lê Đăng Huy (SN 2005) điều khiển xe máy cùng nhóm bạn đi trên đường Phạm Hữu Lầu (phường 6, TP.Cao Lãnh) thì gặp nhóm Nguyễn Quốc Toàn (SN 2005) điều khiển xe máy đi cùng chiều nẹt pô xe nên nhóm Huy dùng nón bảo hiểm ném rồi tăng ga bỏ trốn. Hôm sau, tại Công viên thiếu nhi (khóm 1, phường 1, TP.Cao Lãnh), nhóm của Toàn cầm hung khí điều khiển xe máy tìm gặp nhóm của Huy. Trong lúc 2 nhóm đánh nhau, Nguyễn Quốc Toàn bị các đối tượng dùng hung khí gây thương tích với tỷ lệ thương tật 45%.

Trước đó, lúc 1 giờ ngày 15-6, Công an TP.Cao Lãnh tiếp nhận vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường 1, TP.Cao Lãnh nên khẩn trương điều tra. Kết quả xác minh cho thấy, thời gian trên tại quán trà sữa thuộc địa chỉ trên, Bùi Hoài Nam (SN 2004), Trương Ngọc Hy (SN 2004) và Nguyễn Hoàng Sang (SN 2002) do có mâu thuẫn nên đã đánh nhau với Trần Phi Nghĩa (SN 1999) và Trương Thị Phương Linh (SN 2006). Sau hỗn chiến, Nghĩa và Linh đều bị thương.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-cac-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-va-giet-nguoi_133024.html