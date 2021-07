27 nam, nữ thanh niên tụ tập thác loạn trong tiếng nhạc mạnh tại quán karaoke

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 13:30 PM (GMT+7)

Qua test nhanh, cơ quan công an xác định 23/27 đối tượng có kết quả dương tính với chất cấm.

Lực lượng công an phát hiện nhóm nam, nữ thanh niên tụ tập thác loạn trong phòng hát karaoke.

Ngày 20/7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vừa phát hiện nhóm nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý tại một quán karaoke trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 0h ngày 17/7, Công an huyện Vũ Thư phối hợp với Công an xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư kiểm tra quán karaoke 86 thuộc thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng.

Các nam, nữ thanh niên bị đưa về trụ sở công an. (Nguồn: Công an tỉnh Thái Bình)

Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng hát của quán karaoke có 27 người cả nam và nữ đang lắc lư theo tiếng nhạc được mở với công suất lớn. Qua kiểm tra trong phòng và trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 11,3 gam ma tuý tổng hợp "loại MDMA, Ketamin" và một số dụng cụ để sử dụng chất ma túy.

Lực lượng công an đã đưa những người trong phòng hát về trụ sở Công an huyện Vũ Thư để làm việc. Qua test nhanh, phát hiện 23/27 người dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/27-nam-nu-thanh-nien-tu-tap-thac-loan-trong-tieng-nhac-manh-tai-quan-karaoke-5...Nguồn: http://danviet.vn/27-nam-nu-thanh-nien-tu-tap-thac-loan-trong-tieng-nhac-manh-tai-quan-karaoke-50202120713292229.htm