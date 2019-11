Rùng mình mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi, giấu xác ngoài vườn mía

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019 11:04 AM (GMT+7)

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của bé trai 6 tuổi.

Sau khi sát hại cháu Th., người mẹ kế đã giấu xác tại vườn mía sau nhà

Ngày 24/11, ông Phù Đức Lâm, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, chiều 23/11, anh Bàn Văn Bao (trú xã Hồng Quang) báo tin đến trụ sở UBND xã Hồng Quang về việc cháu Th. (6 tuổi, con trai) mất tích. Nhận tin báo, lãnh đạo UBND xã đã cử cán bộ xuống hỗ trợ tìm kiếm.

Nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, Công an xã Hồng Quang đã báo cáo Công an huyện Lâm Bình phối hợp tìm kiếm. Khoảng 20h cùng ngày, Công an huyện Lâm Bình có mặt phối hợp tìm kiếm cháu Th. đồng thời đưa 2 vợ chồng anh Bao về điều tra, làm rõ.

"Đến khoảng 1h ngày 24/11, người vợ mới khai nhận là đã giết cháu Th. sau đó bỏ xác tại vườn mía sau nhà”, ông Lâm thông tin.

Cũng theo ông Lâm, mẹ kế cháu Th. là La Thị Thức (SN 1989, trú xã Trung Hà, huyên Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

