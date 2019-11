Bị đẩy ngã, bố dượng dùng gậy đánh chết con riêng của vợ

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 14:30 PM (GMT+7)

Mâu thuẫn với con riêng của vợ, Ly Cà Giờ ở tỉnh Lào Cai đã dùng dậy đánh nhiều nhát, khiến nam thanh niên tử vong.

Ngày 3-11, tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang tạm giữ một nghi phạm về hành vi "Giết người".

Nghi phạm Ly Cà Giờ tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Theo Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1-11, Công an huyện Bát Xát phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng Ly Cà Giờ (SN 1950, trú tại thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai) về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Ly Cà Giờ khai nhận khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1-11, con riêng của vợ là Ly Mờ Th. (SN 1989, trú tại thôn Tung Qua, xã A Mú Sung) đi uống rượu say về nhà phát sinh mâu thuẫn, to tiếng với bố dượng là Ly Cà Giờ. Trong lúc cãi nhau Th. đã dùng tay đẩy ông Giờ ngã lăn ra bếp. Trong lúc tức tối, Ly Cà Giờ đã dùng gậy để sẵn trong bếp đánh nhiều nhát vào người của Th.

Do nhiều vết thương nặng nên Th. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, Công an huyện Bát Xát đã triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo công an tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm khi chưa kịp tẩu thoát.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ nghi phạm để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.