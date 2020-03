Rà soát khách lưu trú, Cầu Giấy phát hiện nữ tội phạm Hàn Quốc trốn truy nã

Thứ Năm, ngày 12/03/2020 10:17 AM (GMT+7)

Quá trình rà soát khách lưu trú trên địa bàn, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phát hiện một tội phạm Hàn Quốc trốn truy nã.

Đối tượng truy nã Lee Jongwoon bị bắt giữ tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã được bàn giao cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để xử lý theo thẩm quyền

Sáng 12/3, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao đối tượng truy nã Lee Jongwoon cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để xử lý theo thẩm quyền. Việc bàn giao tiến hành sáng 10/3, tại sân bay Quốc tế Nội Bài.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã phát hiện đối tượng truy nã Lee Jongwoon (SN 1960; quốc tịch Hàn Quốc) đang tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn.

Theo hồ sơ, Lee Jongwoon bị Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc truy nã quốc tế về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 400 triệu Won.

Ngày 25/2, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ đối tượng Lee Jongwoon. Do đang trong thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19, đối tượng được Công an quận Cầu Giấy tạm giữ và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho đến khi bàn giao cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc theo quy định.

