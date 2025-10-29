Tạm giữ 1 thanh niên chém cha của người yêu cũ

Ngày 29-10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, trước đó Nguyễn Thanh Bình và con gái bà TTLT (47 tuổi, phường Trung An) có quan hệ tình cảm yêu đương nhưng hiện đã chia tay.

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 25-10, bà T cùng chồng là ông NND (51 tuổi) đang ở nhà thì Bình đến. Tại đây Bình và ông D. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc nóng giận, Bình dùng dao chém cha người yêu cũ gây thương tích.

Thanh niên bị tạm giữ vì chém cha người yêu cũ gây thương tích.

Sau khi gây án, Bình bỏ trốn. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Nhận được tin báo, Công an phường Trung An nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác xác minh, điều tra.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.