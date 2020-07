Hỗn chiến, 1 người bị chém gần lìa tay ở quận 8

Thứ Tư, ngày 01/07/2020 16:53 PM (GMT+7)

Sau khi uống một ly bia, “Bé Ba” quay lại cùng 8 người khác dùng mã tấu chém nhóm thanh niên loạn xạ.

Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP.HCM) lấy lời khai, điều tra, truy xét vụ hỗn chiến khiến ít nhất 5 người bị thương trên địa bàn.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan. Ảnh chụp màn hình MXH

Thông tin ban đầu, rạng sáng 1-7, N.V.C cùng vợ và một số người đang ngồi nhậu tại một địa chỉ trên đường Phạm Hùng (phường 4, quận 8) thì có thanh niên tên “Bé Ba” (khoảng 30 tuổi; chưa xác định được lai lịch) chạy xe ngang qua. Thấy nhóm này đang nhậu nên "Bé Ba" có ghé lại, uống một ly bia rồi bỏ đi.

Sau khoảng 20 phút, “Bé Ba” cùng với 8 thanh niên quay lại trên 5 xe máy cầm mã tấu, hung khí chém nhóm C. Nhóm C. chống trả quyết liệt nhưng do đối phương có hung khí nên nhóm này bỏ chạy.

Hậu quả, 5 người bị thương trong đó C. bị thương nặng với đa chấn thương và có một vết chém gần lìa tay.

Hiện, Công an quận 8 đang điều tra, truy xét những người liên quan trong vụ việc.

