Quán karaoke đục tường mở lối phía sau đón khách vào "thác loạn" lúc dịch Covid-19

Thứ Bảy, ngày 22/05/2021 19:02 PM (GMT+7)

Khi công an ập vào 3 phòng hát của quán karaoke Kingdom, có 31 khách nam nữ đến từ nhiều tỉnh, thành đang ngả nghiêng dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc chát chúa, nghi sử dụng ma túy.

Ngày 22-5, Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) cho biết đang tiến hành phân loại, điều tra làm rõ những đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quán karaoke Kingdom, địa chỉ tại thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, Bình Giang.

Một số trong số 31 "dân chơi" đến từ các tình, thành phố

Trước đó, hồi 22 giờ 45 phút ngày 21-5, Công an huyện Bình Giang bất ngờ kiểm tra quán karaoke Kingdom do Trần Văn Xuân (SN 1951, trú tại thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang) đứng tên đăng ký kinh doanh làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 3 phòng hát có tên Tia Chớp, Đế Vương, Bóng Đêm của quán đang hoạt động bất chấp quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tại thời điểm kiểm tra, trong 3 phòng hát có 31 khách (gồm 18 nam, 13 nữ) đến từ nhiều tỉnh, thành phố đang ngả nghiêng dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc chát chúa, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ các loại ma túy dạng ketamine, methamphetamine và các viên ma túy dạng kẹo màu vàng cam, màu xám. Lực lượng Công an cũng thu giữ 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm 3 đĩa sứ, 3 thẻ cứng, 3 ống hút và bật lửa gas…

Quá trình làm việc với lực lượng công an, 31 đối tượng khai nhận đã thuê phòng để sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Mắt trước quán đóng cửa...

... nhưng phía sau được chủ quán cho đục ra để lén lút đón khách giữa mùa dịch Covid-19

Tại thời điểm kiểm tra, ở sảnh chờ của quán karaoke Kingdom có 10 người, trong đó gồm Lê Duy Thắng (SN 1992, là nhân viên quản lý đứng quầy của quán) và 9 người khác gồm nhân viên phục vụ và khách đang chờ để vào phòng hát.

Công an huyện Bình Giang cho biết nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 1-2 ngày gần đây, chủ quán karaoke Kingdom đã sửa chữa, mở một lối đi phía sau quán là khu vực vắng vẻ để lén lút đón khách.

Đáng lưu ý, quán karaoke Kingdom thường xuyên được lực lượng Công an tuyên truyền chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch và vừa được Công an xã Bình Minh, huyện Bình Giang tổ chức cho ký cam kết chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

