Nhân viên nhà nghỉ "thác loạn" ma túy cùng 17 dân chơi

Thứ Hai, ngày 19/04/2021 10:16 AM (GMT+7)

Đột kích nhà nghỉ Thùy Trang trên địa bàn TP Đồng Xoài (Bình Phước), lực lượng chức năng phát hiện 20 người phê ma túy. Sau khi điều tra, công an đã bắt khẩn cấp chủ nhà nghỉ này.

Các đối tượng chơi ma túy trong nhà nghỉ

Công an cho hay, trước đó, Sáng 15/4, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố Đồng Xoài và Công an xã Tiến Hưng bất ngờ đột kích, kiểm tra nhà nghỉ Thùy Trang.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng nghỉ đang tụ tập có 20 người cả nam và nữ, gồm 1 quản lý, 2 nhân viên và 17 khách. Tiến hành test nhanh cho kết quả cả 20 người đều dương tính với chất ma túy. Cảnh sát còn thu được ma túy chưa sử dụng

Bước đầu lực lượng chức năng xác định được số ma túy trên là của 1 nhân viên khách sạn. Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đến khách sạn thuê phòng sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc tập thể qua đêm. Giá tiền thuê phòng là 2,5 triệu đồng trong thời gian từ khoảng 20 giờ hôm trước đến 8 giờ hôm sau.

Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc Thùy (42 tuổi) - chủ nhà nghỉ Thùy Trang. Công an cũng đã tạm giữ hình sự 1 quản lý và 2 nhân viên.

