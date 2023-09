Phụ huynh bị giật điện thoại, cảnh sát vây bắt 2 tên cướp "số má"

Duy và Hoàng thực hiện hành vi cướp điện thoại.

Tối 8/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Công an Đắk Nông vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Hoa Lan ở phường Nghĩa Trung (TP Gia Nghĩa) về việc chị vừa bị hai thanh niên đi xe máy cướp giật một chiếc điện thoại trong lúc chở con đi học.

Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường điều tra và truy bắt đối tượng. Xác định nhóm đối tượng đang di chuyển về hướng tỉnh Đắk Lắk, Công an TP Gia Nghĩa đã thông báo và đề nghị Phòng CSGT công an tỉnh, công an các huyện dọc tuyến Quốc lộ 14 phối hợp truy bắt.

Cả hai bị cảnh sát bắt giữ.

Lúc này, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT tỉnh Đắk Nông đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua xã Thuận An (huyện Đắk Mil) đã tổ chức chốt chặn, vây bắt đối tượng.

Đến khoảng 9h30 tối cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng cùng tang vật là hai chiếc điện thoại di động. Bước đầu hai đối tượng khai là Lê Khánh Duy (SN 1997, ở Đồng Nai) và Đinh Quang Hoàng (SN 1988, ở Đắk Lắk). Do không có tiền tiêu xài, nên cả hai rủ nhau đi cướp giật tài sản của nguời đi đường.

Duy và Hoàng và Hoàng chở nhau bằng xe máy đến khu vực phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa) rồi cướp giật chiếc điện thoại di động của chị Lan đang chở con đi học bằng xe máy và tẩu thoát.

Chưa dừng lại, khi đi đến thị trấn Đức An (huyện Đắk Song) hai người tiếp tục cướp giật chiếc điện thoại di động của chị Vũ Thị Nhài khi đang ngồi nói chuyện ở hoa viên. Sau đó, cả hai di chuyển về hướng huyện Đắk Mil thì bị bắt giữ.

Duy khai có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (năm 2018) và cướp tài sản (năm 2020) tại địa bàn Đồng Nai. Hoàng khai có 3 tiền án về tội cướp tài sản (năm 2004), tội trộm cắp tài sản (năm 2011) và tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.