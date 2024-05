Hai Phó chủ tịch UBND TP HCM nhận nhiệm vụ mới

Quyết định điều động được Ban Thường vụ thành ủy TP HCM công bố sáng 19/5.

Ông Dương Anh Đức (bên phải) nhận quyết định điều động từ Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, sáng 19/5. Ảnh: An Phương

Phó chủ tịch Dương Anh Đức nhận nhiệm vụ Bí thư quận 1. Trước đó hôm 24/1, bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư quận 1, được điều động giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó bí thư thường trực quận ủy điều hành đảng bộ quận 1 cho đến nay.

Ông Đức, 56 tuổi, quê Đà Nẵng, là Phó giáo sư công nghệ thông tin, tiến sĩ toán học, giữ vị trí Phó chủ tịch UBND thành phố từ tháng 3/2020 đến nay, phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội. Ông từng làm Hiệu trưởng Đại học Công nghệ thông tin, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM.

Ông Ngô Minh Châu (bên phải) nhận quyết định điều động từ Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, sáng 19/5. Ảnh: An Phương

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng điều động ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND thành phố, giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy, thay ông Lê Thanh Liêm đã nghỉ hưu.

Ông Châu, 60 tuổi, quê ở huyện Bình Chánh, TP HCM, là thạc sĩ Luật, Đại học An ninh. Tân Trưởng ban Nội chính từng kinh qua chức trưởng Công an quận 8, Phó giám đốc Công an TP HCM trước khi làm Phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực nội chính từ tháng 5/2019.

Với việc điều động trên, nhân sự lãnh đạo UBND TP HCM còn Chủ tịch Phan Văn Mãi, 3 phó chủ tịch là Võ Văn Hoan, Bùi Xuân Cường và Nguyễn Văn Dũng.

Dự kiến, tại kỳ họp chuyên đề sáng 19/5, các đại biểu HĐND TP HCM bãi nhiệm hai Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức, Ngô Minh Châu và bầu bổ sung nhân sự mới.

