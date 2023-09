Trại viên cai nghiện ma túy bỏ trốn, cướp xe máy người đi đường

Theo đó, ngày 5/9, một trại viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh ở huyện Bù Gia Mập đã bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, đối tượng chặn đã cướp xe máy của người dân rồi đi ra chốt số 6, sau đó quay lại hướng trung tâm hành chính huyện. Đối trượng mặc áo thun màu trắng, đội nón bảo hiểm màu đỏ, đi xe Sirius màu đen, có mang theo một con dao.

Hình ảnh đối tượng sau khi cướp xe máy được camera an ninh trên đường ghi lại và khi bị cơ quan Công an bắt.

Nhận được báo cáo của trưởng Công an huyện Bù Gia Mập, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Cảnh sát hình sự, CSGT, Công an các địa phương khẩn trương triển khai lực lượng tổ chức chốt chặn, truy bắt đối tượng.

Thiếu tá Phạm Quang Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 tuyến đường ĐT741 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo, Đội đã ngay lập tức đã tổ chức truy bắt đối tượng. Một tổ CSGT đến khu vực cây xăng ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, phát hiện một thanh niên mặc áo và chạy xe giống với đặc điểm nhận dạng như thông báo nhưng xe không có biển số.

Khi đối tượng vừa chạy vào cây xăng, CSGT lập tức ra hiệu lệnh dừng xe. Vừa thấy CSGT, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn. Tổ CSGT truy đuổi. Thiếu tá Phạm Quang Anh điện thoại báo với trạm thu phí đường bộ Tân Lập cách đấy 500m để phối hợp chốt chặn. Lúc này, đối tượng không chạy vào làn xe máy mà chạy vào làn thu phí ô tô rồi quẹo vào một con đường nhỏ nên ô tô của tổ CSGT không chạy vào được.

Thông tin phát hiện đối tượng được CSGT báo cáo về cấp trên, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Cảnh sát hình sự đến phối hợp bắt đối tượng tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ từ khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt được đối tượng.

Được biết, khi phát hiện trại viên trên bỏ trốn nhưng Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh tự truy tìm, đến khi tìm không được mới báo với cơ quan Công an để nhờ hỗ trợ.

Vụ việc đang được cơ quan Công an làm rõ để xử lý.

