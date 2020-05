Phiên giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hải: Truy hỏi về những tình tiết mâu thuẫn

Thứ Năm, ngày 07/05/2020 08:40 AM (GMT+7)

Trước những câu hỏi của đại diện VKSND Tối cao, điều tra viên đã nhận khuyết điểm, nói đây là sơ suất trong khám nghiệm hiện trường, nhận định của điều tra viên còn hạn chế.

Ngày 6-5, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải - 34 tuổi, bị tuyên án tử hình về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản" xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) vào năm 2008.

Hội đồng Thẩm phán gồm 17 thành viên do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao, làm chủ tọa. Ngoài ra, phiên giám đốc thẩm còn có đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; VKSND Tối cao, đại diện Bộ Công an; các cơ quan tố tụng tỉnh Long An; luật sư (LS) bào chữa cho bị cáo…

Các điều tra viên tham gia điều tra vụ án là ông Lê Thành Trung (hiện là Trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), Nguyễn Văn Linh (hiện là Phó trưởng Phòng PC06 Công an tỉnh Long An) cùng các cán bộ giám định hiện trường, bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng có mặt tại phiên tòa. Ông Nguyễn Thanh Phong (hiện là Phó trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - cán bộ điều tra vụ án, lập biên bản, quyết định lệnh tạm giam đối với Hồ Duy Hải - vắng mặt. LS Trần Hồng Phong - bào chữa cho Hồ Duy Hải - có mặt tại phiên xét xử, 2 LS khác vắng mặt.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình (giữa), chủ tọa phiên giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải Ảnh: TTXVN

Chủ tọa phiên tòa, ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận. Vụ án đã qua 2 cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm nhưng đã có báo cáo về vụ án đến Văn phòng Chủ tịch nước và có quyết định tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Đến cuối năm 2019, VKSND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án sơ thẩm và phúc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao mở phiên xét xử giám đốc thẩm để xem xét lại vụ án này. Nhiệm vụ của phiên xét xử giám đốc thẩm là hội đồng thẩm phán sẽ kiểm tra, thẩm định đánh giá tính hợp pháp có căn cứ của các tài liệu đã có trong hồ sơ. Chủ yếu tập trung vào những tài liệu chứng cứ đã nêu trong kháng nghị của viện trưởng VKSND Tối cao. Ngoài ra, hội đồng cũng xem xét và làm rõ những chứng cứ và tài liệu mới có thể được các cơ quan tố tụng, VKS, LS trình bày với hội đồng thẩm phán.

"Yêu cầu đặt ra với phiên tòa là phải xem xét cẩn trọng, khách quan, toàn diện, đúng thủ tục pháp luật trên cơ sở phán quyết chặt chẽ, thận trọng, công tâm, không cho phép sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm" - Chánh án TAND Tối cao khẳng định.

Mâu thuẫn giữa kết quả khám nghiệm và lời khai

Tại phiên tòa, đại diện TAND, VKS, điều tra viên đã tranh luận, phân tích nhằm làm rõ các tình tiết trong vụ án mà VKSND Tối cao kháng nghị. Trong đó có nội dung kháng nghị VKSND Tối cao cho rằng, có sự mâu thuẫn rất lớn giữa kết quả khám nghiệm hiện trường với lời khai nhận tội của bị cáo Hồ Duy Hải. Cụ thể, tại biên bản khám nghiệm hiện trường lúc 8h10 ngày 14-1-2008, phản ánh trên bàn bếp có ly, tô, dĩa đã sử dụng chưa rửa; khu vực nền nhà tắm và lavabo khô ráo, mở vòi nước trên lavabo không có nước chảy. Tuy nhiên, Hải lại có nhiều lời khai về việc đi ra nhà tắm mở vòi nước rửa tay, rửa dao cho sạch máu; có nhiều lời khai về việc đập đầu, mặt chị H. vào lavabo nhưng kết quả khám nghiệm không thể hiện các dấu vết ở lavabo.

Về những tình tiết này, đại diện VKS đặt câu hỏi với điều tra viên của vụ án là ông Lê Thành Trung: Tại sao trong biên bản khám nghiệm hiện trường lại thể hiện không để lại dấu vết trên lavabo?

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi Ảnh: MIinh Sơn

Theo điều tra viên Lê Thành Trung, trong giai đoạn đầu, do bị can Hồ Duy Hải sợ bị mức án cao nên khai thiếu tình tiết và thừa tình tiết để kéo dài thời gian điều tra. Đến những bản hỏi cung các ngày 27-6, 7-7 và 11-7-2008 có điều tra viên và kiểm sát viên tham gia, bị can Hải đã khai toàn bộ tình tiết sự thật. Trong bản cung ngày 7-7-2008, Hải cam kết rằng: "Nếu lời khai hôm nay mâu thuẫn với những lời khai trước thì lời khai hôm nay là lời khai đúng".

Theo điều tra viên Lê Thành Trung, các biên bản này cũng giải trình tất cả mâu thuẫn trong các lời khai khác. Ngoài ra, trong bút lục 98, Hải cũng khẳng định mình không đập đầu nạn nhân ở lavabo mà dùng thớt đập đầu ở cầu thang là lời khai đúng.

Ngoài ra, cũng theo điều tra viên, trong bản hỏi cung, Hải nói: "Tôi khai là đập đầu nạn nhân vào nắp lavabo trong nhà vệ sinh nhưng thực tế là đập bằng thớt ở chân cầu thang... Tôi chính là thủ phạm gây ra cái chết cho 2 nạn nhân, nhưng quá trình khai báo, do tư tưởng không ổn định, tôi cố tình khai thiếu hoặc thừa tình tiết để kéo dài thời gian điều tra...".

Còn theo đại diện giám định viên trong vụ án này, theo khám nghiệm hiện trường, ở lavabo có ghi nhận một số dấu vân tay, chứ không có dấu vết đập đầu ở lavabo.

Điều tra viên nhận khuyết điểm

Cho rằng mâu thuẫn ở đây là giữa các lời khai của Hải về cách thức tấn công nạn nhân; cơ quan điều tra, tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm chưa làm rõ những mâu thuẫn này, đại diện VKSND Tối cao tiếp tục đặt câu hỏi: "Căn cứ vào đâu mà kết luận Hải dùng thớt đập vào đầu nạn nhân chứ không phải đập đầu vào lavabo? Có dấu vết ở nắp lavabo hay không?".

Điều tra viên tiếp tục giải thích trong bản cung ngày 7-7-2008, bị can khẳng định là dùng thớt đập đầu nạn nhân ở chân cầu thang chứ không phải dùng tay đập đầu vào nắp lavabo. Lời khai phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường. Ngoài ra, biên bản khám nghiệm tử thi nêu: nạn nhân H. vùng đầu có nhiều vết tụ máu, vết rách... chứng tỏ vùng đầu, mặt của nạn nhân đã bị va đập, có vật cứng tác động.

Đại diện VKS tiếp tục hỏi: Đối chiếu lời khai này có khớp với biên bản khám nghiệm hiện trường hay không? Tại sao khám nghiệm hiện trường không thu được vật chứng cái thớt?

Theo điều tra viên, tại biên bản lời khai ngày 7-7-2008, Hồ Duy Hải khẳng định lời khai đập đầu vào lavabo là sai, biên bản khám nghiệm hiện trường không có dấu vết va chạm ở lavabo. "Thứ hai, ở hiện trường, do sơ suất của điều tra viên trong khám nghiệm hiện trường, nhận định của điều tra viên còn hạn chế, chưa xác định rõ dấu vết, nhận định khả năng hung khí gây ra là dao nên trong quá trình khám nghiệm không chú tâm vào hung khí là thớt. Đây là thiếu sót của cơ quan điều tra, xin nhận khuyết điểm này" - điều tra viên thừa nhận và cho biết, dựa vào biên bản khám nghiệm hiện trường phản ánh có thớt ở vị trí vết máu, phù hợp với lời khai của bị can, phù hợp kết quả giải phẫu tử thi.

Sau đó, đại diện VKSND Tối cao chất vấn đại diện VKSND tỉnh Long An về việc đã đánh giá việc thay đổi lời khai của Hồ Duy Hải chưa? Về việc này, theo đại diện VKSND tỉnh Long An, việc thay đổi lời khai của Hồ Duy Hải đã được làm rõ, có đủ cơ sở, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, phù hợp với các chứng cứ khác.

Trưa 6-5, trao đổi với báo chí, ông Trần Hồng Phong cho biết, theo thông báo của chủ tọa, sáng cùng ngày, LS đã hoàn thành việc trình bày các chứng cứ mới, do vậy từ chiều trở đi, LS không cần tham dự nữa.

Theo lời LS Phong, bắt đầu từ chiều 6-5, phiên giám đốc thẩm sẽ làm việc nội bộ, chủ yếu là xem xét, đánh giá chứng cứ dựa trên hồ sơ vụ án. Ông Phong đã làm đơn đề nghị được tham gia đầy đủ 3 ngày diễn ra phiên giám đốc thẩm nhưng không được chấp thuận.

Có mặt trước trụ sở TAND Tối cao, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, cho biết cả gia đình, dòng họ đang hồi hộp từng phút, từng giây từ phiên giám đốc thẩm này. Bà Loan và dòng họ hy vọng mọi việc sẽ được làm sáng tỏ tại phiên tòa kéo dài 3 ngày này...

