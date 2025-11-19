Lâm Đồng: Xe container lật đè trúng xe con, 5 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 19-11, xe container (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên Quốc lộ 28, hướng từ Gia Nghĩa về xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn xe container đè trúng ô tô con.

Khi đến đoạn gần UBND xã Bảo Lâm 5, xe container va chạm với ô tô loại 5 chỗ ngồi, bên trong chở 4 người. Sau va chạm, xe container bị lật đè trúng ô tô 5 chỗ.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe container cùng 4 người trên ô tô con bị thương. Trong đó, 3 người trên ô tô con bị thương nặng, riêng tài xế xe container chỉ bị xây sát nhẹ.

Đầu ô tô 5 chỗ bị xe đầu kéo đè bẹp.