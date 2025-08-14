Nghi ghen tuông, người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container

Chiều 14-8, Công an phường Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án khiến một người chết, hai người bị thương.

Hiện trường vụ việc, cabin xe container bị cháy. Ảnh: BT

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường N13 và đường D3 (phường Bình Dương), một người đàn ông đã chặn đầu một chiếc xe container.

Người đàn ông này sau đó leo lên cabin rồi dùng hung khí đâm đôi nam nữ bị thương.

Bị đâm, đôi nam nữ đã bỏ chạy khỏi xe kêu cứu. Thấy vậy người dân nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi gây án, người đàn ông đã cố thủ trên cabin chiếc xe container rồi châm lửa tự thiêu.

Thấy cabin xe container bị cháy, người dân và lực lượng chức năng cố gắng dập lửa để cứu nhưng khi ngọn lửa được dập tắt thì người đàn ông đã tử vong.

Một số người dân cho biết có thể người đàn ông ghen nên đã đâm đôi nam nữ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.