Nữ nhân viên và khách hát karaoke nhảy xuống ao trốn khi thấy công an

Chủ Nhật, ngày 15/08/2021 14:41 PM (GMT+7)

Khi thấy lực lượng công an vào kiểm tra, nhóm khách hát và nữ nhân viên đã bỏ chạy ra phía sau vườn của quán karaoke. Thậm chí, có người còn trốn trong chuồng gà.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 15:05 15/08/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG 0 261.463 5.402 - 1 Hà Nội 0 2.395 36 0 2 TP.HCM 0 144.770 4.184 0 3 Bình Dương 0 41.621 341 0 4 Đồng Nai 0 13.070 118 0 5 Long An 0 13.885 154 0 6 Tiền Giang 0 4.087 161 0 7 Khánh Hòa 0 4.080 38 0 8 Đồng Tháp 0 4.739 102 0 9 Cần Thơ 0 2.493 53 0 10 Trà Vinh 0 794 5 0 11 Vĩnh Long 0 1.574 38 0 12 Bà Rịa - Vũng Tàu 0 2.571 22 0 13 Phú Yên 0 2.055 0 0 14 Tây Ninh 0 3.314 12 0 15 An Giang 0 719 4 0 16 Đà Nẵng 0 1.946 18 0 17 Thừa Thiên Huế 0 265 0 0 18 Bình Thuận 0 1.408 13 0 19 Gia Lai 0 351 0 0 20 Đắk Nông 0 180 0 0 21 Hà Tĩnh 0 275 2 0 22 Nghệ An 0 469 1 0 23 Bình Định 0 438 3 0 24 Quảng Ngãi 0 460 0 0 25 Kiên Giang 0 444 4 0 26 Quảng Trị 0 34 1 0 27 Bình Phước 0 298 0 0 28 Đắk Lắk 0 510 1 0 29 Ninh Thuận 0 585 3 0 30 Bạc Liêu 0 76 0 0 31 Thanh Hóa 0 117 0 0 32 Quảng Bình 0 61 0 0 33 Lạng Sơn 0 145 1 0 34 Quảng Nam 0 212 1 0 35 Hải Dương 0 157 0 0 36 Hậu Giang 0 327 2 0 37 Lâm Đồng 0 178 0 0 38 Nam Định 0 27 0 0 39 Cà Mau 0 52 1 0 40 Hưng Yên 0 272 0 0 41 Bến Tre 0 1.274 46 0 42 Sóc Trăng 0 454 9 0 43 Thái Bình 0 65 0 0 44 Ninh Bình 0 53 0 0 45 Lào Cai 0 65 0 0 46 Kon Tum 0 21 0 0 47 Sơn La 0 85 0 0 48 Bắc Giang 0 5.764 13 0 49 Phú Thọ 0 15 0 0 50 Điện Biên 0 60 0 0 51 Vĩnh Phúc 0 232 1 0 52 Hà Nam 0 68 0 0 53 Hà Giang 0 28 0 0 54 Thái Nguyên 0 13 0 0 55 Hải Phòng 0 26 0 0 56 Hòa Bình 0 16 0 0 57 Tuyên Quang 0 2 0 0 58 Bắc Ninh 0 1.752 14 0 59 Lai Châu 0 1 0 0 60 Bắc Kạn 0 5 0 0 61 Quảng Ninh 0 7 0 0 62 Yên Bái 0 3 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 15/08/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 14.484.933 Số mũi tiêm hôm qua 401.765

Ngày 15/8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Tam Đảo vừa lập biên bản xử phạt quán Karaoke XMEN I tại tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo do vi phạm “Không chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19”.

Theo cơ quan công an, khoảng 23h đêm 14/8, Công an huyện Tam Đảo kiểm tra hành chính quán Karaoke XMEN I do Tạ Thị Thủy (SN 1990, ở thị trấn Hợp Châu) làm chủ.

Nhóm nữ nhân viên và khách hát bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ dù đã nhảy xuống ao, trốn trong chuồng gà

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quán karaoke trên có 3 phòng hát đang hoạt động với 11 nữ nhân viên và 9 khách hát là nam giới, trong đó có 1 khách hát là người nước ngoài đang làm việc tại khu công nghiệp Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên.

Khi thấy lực lượng công an kiểm tra, số nhân viên và khách hát trên đã bỏ chạy và lẩn trốn xung quanh vườn nhà của quán karaoke trên. Cá biệt có trường hợp chui cả vào chuồng gà, chuồng chó và nhảy xuống ao để trốn tránh.

Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy và COVID-19, kết quả tất cả các trường hợp trên đều âm tính.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, để che giấu cơ quan chức năng, chủ quán karaoke trên đã đóng cửa, tắt đèn biển hiệu, tổ chức cho khách hát bên trong gây khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-nhan-vien-va-khach-hat-karaoke-nhay-xuong-ao-tron-khi-thay-cong-an-50202115...Nguồn: http://danviet.vn/nu-nhan-vien-va-khach-hat-karaoke-nhay-xuong-ao-tron-khi-thay-cong-an-50202115814421953.htm