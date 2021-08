“Hát cho nhau nghe” giữa mùa dịch, 13 "nam thanh nữ tú" cùng chủ quán karaoke lĩnh phạt

Chủ Nhật, ngày 15/08/2021 13:01 PM (GMT+7)

Bất chấp lệnh cấm hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, chủ quán karaoke vẫn mở cửa đón khách và bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng thuộc đơn vị này vừa phối hợp với UBND TP.Vinh ra quyết định xử phạt hành chính 14 người với tổng số tiền 41 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, khoảng 15h ngày 14/8, từ nguồn tin báo của người dân, Công an phường Trường Thi, Cảnh sát 113 và chính quyền phường Trường Thi, TP.Vinh kiểm tra, phát hiện quán karaoke tại số 82, đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh vẫn mở cửa đón khách.

Nhóm nam, nữ thanh niên “hát cho nhau nghe” trong quán karaoke giữa dịch COVID-19

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 02 của quán có một nhóm thanh niên gồm 13 người, trong đó có 7 nam, 6 nữ đang “hát cho nhau nghe”. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt chủ quán karaoke số tiền 15 triệu đồng vì đã "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng".

13 khách hát karaoke tại quán, trong đó có 8 người đến từ Hà Tĩnh và 5 người ở TP.Vinh có hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng dịch” phải nộp phạt số tiền 2 triệu đồng mỗi người.

Cơ quan chức năng cũng đã làm xét nghiệm nhanh COVID-19 cho những người liên quan. Kết quả, tất cả các mẫu đều âm tính.

