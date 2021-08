Cô gái tụ tập ăn nhậu với nhóm thanh niên rồi xảy ra đánh nhau

Thứ Bảy, ngày 14/08/2021 21:13 PM (GMT+7)

Qua làm việc, các đối tượng cho biết trong lúc đang ăn nhậu thì giữa Liền và Xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đánh nhau.

Tối 14-8, Công an phường 7, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội rồi dẫn đến đánh nhau.

4 thanh niên tụ tập ăn nhậu trong phòng trọ với 1 cô gái

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 13-8, tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội của Công an tỉnh Cà Mau nhận được thông tin từ người dân cung cấp tại khu nhà trọ cho thuê của một người dân ở phường 7, TP Cà Mau có một số đối tượng nam nữ đang tụ tập ăn nhậu và đánh nhau gây mất trật tự trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội.

Tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường kịp thời phát hiện và ngăn chặn Nguyễn Thị Liền (SN 2000; ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Xuyên (SN 1992; ngụ phường 6, TP Cà Mau) đang đánh nhau phía ngoài hành lang.

Cuộc nhậu diễn ra trong thời điểm giãn cách xã hội

Lúc này, bên trong phòng trọ có 3 thanh niên đang ngồi nhậu, gồm: Nguyễn Văn Sang (SN 1993); Phạm Gia Huy (SN 2005) và Lý Trung Hải (SN 2002) - cùng ngụ TP Cà Mau.

Kiểm tra phòng trọ, lực lượng chức năng thu giữ 1 dao. Qua làm việc, các đối tượng cho biết trong lúc đang nhậu thì giữa Liền và Xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đánh nhau.

Cô gái tụ tập ăn nhậu với nhóm thanh niên rồi xảy ra đánh nhau

Test nhanh, Hải dương tính với chất ma túy. Các đối tượng sau đó đã được bàn giao về Công an phường 7 để tiếp tục xử lý.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/co-gai-tu-tap-an-nhau-voi-nhom-thanh-nien-roi-xay-ra-danh-nhau-202108...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/co-gai-tu-tap-an-nhau-voi-nhom-thanh-nien-roi-xay-ra-danh-nhau-20210814192045613.htm