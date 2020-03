Hai người đàn ông chết bất thường dưới chân cầu

Tại hiện trường, thi thể 2 nạn nhân nằm cách nhau không xa. Bước đầu, công an đã xác định được danh tính của cả hai nạn nhân.

Ngày 3/3, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, cơ quan đang điều tra vụ phát hiện 2 người tử vong bất thường dưới chân cầu Long Kim thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tình Long An.

Người dân kéo đến hiện trường để xem công an khám nghiệm.

Cụ thể, theo thông tin từ Công an huyện Bến Lức, chiều 2/3, tại bờ kênh dưới chân cầu Long Kim, người dân phát hiện xác chết 2 người đàn ông.

Tại hiện trường, 2 thi thể nạn nhân nằm cách nhau không xa. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định được danh tính một nạn nhân là Lưu Minh H. (38 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Sau đó, danh tính của thi thể thứ hai cũng được xác định là ông Tuyết Vân Th.(80 tuổi, ngụ TP.HCM, tạm trú tại thị trấn Bến Lức).

Theo thông tin từ người thân của 2 nạn nhân, cả hai đã mất tích nhiều ngày. Khi mất liên lạc, gia đình đã chia nhau tìm và đăng lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm.

Khi hay tin có người chết dưới sông, cả hai gia đình đã tìm đến để nhận dạng thi thể và xác định đúng người thân đã mất liên lạc trong thời gian qua.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường phát hiện 2 thi thể.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao 2 thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự. Bước đầu, cơ quan công an nhận định, hai trường hợp tử vong này có khả năng không liên quan tới nhau.

Hiện, Công an huyện Bến Lức đang điều tra để xác định cái chết của các nạn nhân có dấu hiệu hình sự hay không.

