Nóng trong tuần: Tiết lộ về khẩu súng AK Tuấn “khỉ” dùng bắn chết 5 người ở TP.HCM

Chủ Nhật, ngày 09/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

Diễn biến mới nhất vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở TP.HCM; Cô gái trẻ bị sát hại, phân xác giấu trong vali vứt dưới sông Hàn;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Diến biến mới nhất vụ thượng úy công an xả súng bắn chết 5 người ở Củ Chi

Nghi phạm Lê Quốc Tuấn

Sáng 7/2, tại buổi họp giao ban báo chí, ông Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP.HCM) đã chia sẻ thông tin về vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ", 33 tuổi) dùng súng gây ra vụ trọng án ngày 29 và 30/1, tại Củ Chi khiến 5 người chết,1 người bị thương.

Ông Quang khẳng định, khẩu súng AK mà Tuấn dùng để gây án không phải của lực lượng công an hay của Công an TP.HCM. Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP.HCM đã kiểm tra tất cả các kho vũ khí cho thấy không bị thiếu hụt, công tác quản lý đảm bảo chặt chẽ.

Đại diện Công an TP.HCM khẳng định, sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng mà nghi phạm Tuấn "khỉ" sử dụng trong vụ án nổ súng bắn chết người ở Củ Chi trong quá trình điều tra.

Cũng trong ngày 7/2, Công an TP.HCM đã mời Trương Thị Kim Thoa (vợ Tuấn "khỉ"; 33 tuổi), Hồ Thị Thủy (45 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi), Nguyễn Thị Trang (48 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và nhiều đối tượng liên quan để làm rõ hành vi phạm tội của Tuấn cũng như hành vi "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và hành vi "che giấu tội phạm".

Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ tham gia truy bắt nghi phạm

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 8/2, công an đã xác định được người gọi cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, tự nhận là Tuấn “khỉ”, nhờ anh Hải dắt ra công an đầu thú.

Theo đó, người này tên là S.Q.K. (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Về nguyên nhân gọi điện mạo danh Tuấn “khỉ”, S. khai là để… trêu chọc.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về các hành vi "Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, SN 1987, quê quán tỉnh Tây Ninh) về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tâm chính là người đã cầm giúp Tuấn 1 tỷ đồng mà đối tượng này cướp được tại sòng bạc.

Hiện, công an vẫn đang truy bắt Tuấn “khỉ”.

Cô gái bị phân xác nhét vào vali, thả trôi sông Hàn

Xiao Qui Ping (trái) tại trụ sở cơ quan công an

Sáng 7/2, người dân phát hiện một vali dạt vào sát bờ dưới chân cầu Trần Thị Lý khu vực phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Khi kiểm tra, mọi người kinh hoàng phát hiện một thi thể đã bị phân thành nhiều phần nên báo cơ quan chức năng. Một nghi phạm đã nhanh chóng bị bắt.

Chiều cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng đã thông tin nhanh về vụ án. Theo đó, nạn nhân được xác định là B.D.P (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam ngày 4/12/2019. Đối tượng gây án là Xiao Qui Ping (SN 1993, quốc tịch Quý Châu, Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam từ 23/12/2019.

Nguyên nhân vụ án được xác định do mâu thuẫn liên quan đến việc chia tiền đánh bạc.

Công an xác định trong quá trình Xiao gây án, Quin Li (người yêu của Xiao) có mặt ở hiện trường. Cô này cũng đã bị triệu tập đến trụ sở công an để làm rõ có hay không liên quan đến vụ án.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người đối với vụ việc cô gái người Trung Quốc bị đồng hương sát hại rồi phân xác thả trôi sông Hàn. Dự kiến khoảng 1 đến 2 ngày nữa, cơ quan công an sẽ hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can.

Người thoát chết kẻ lại phút đối mặt 2 sát thủ Hải Phòng giết người theo “hợp đồng”

Hai đối tượng bị bắt giữ

Liên quan đến vụ 2 sát thủ Hải Phòng nổ súng bắn người theo “hợp đồng”, nạn nhân của vụ việc, anh Nguyễn Bá Mẫn (38 tuổi, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) vẫn chưa hết kinh hoàng khi kể lại vụ việc.

Theo đó, tối 11/1, khi anh vừa rời khỏi khu liên hợp thể thao Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, thì bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt áp sát. Đối tượng ngồi sau bất ngờ rút súng ra và hướng về phía anh Mẫn nã đạn. Bị tấn công bất ngờ, anh Mẫn bỏ xe máy chạy thoát thân.

“Tôi nghe thấy 4 tiếng súng nổ. Sau tiếng nổ đầu tiên, tay tôi trúng đạn và gục xuống đường. Đối tượng cầm súng tiến lên nổ thêm 3 phát súng nữa, trong đó 1 phát trúng vào đầu khiến tôi gục hẳn. Sau đó tôi được mọi người đưa vào bệnh viện”, anh Mẫn kể.

Vào cuộc điều tra, ngày 15-1, Công an đã bắt giữ được Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú tại Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú tại Hải Phòng).

Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy, Hải nhận được "hợp đồng" ra Hà Nội bắn chết người. Sau khi thỏa thuận được mức giá, Hải rủ Hiệp và trang bị khẩu súng thể thao có tính năng sát thương cao rồi di chuyển về địa bàn huyện Gia Lâm. Hai đối tượng này đã mua bộ đồng phục giả làm xe ôm công nghệ, đợi sẵn ở tuyến đường anh Nguyễn Bá Mẫn chơi thể thao về rồi nổ súng bắn gục nạn nhân, sau đó bỏ trốn.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hải và Hiệp để điều tra về hành vi Giết người.

Nghịch tử truy sát em trai, chém mẹ tử vong ở Hà Nội

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Cảnh

Trưa 6/2, tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội đã xảy ra vụ trọng án khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, 2 người con trai của ông Thanh (53 tuổi, trú xã Mê Linh) là Nguyễn Văn Cảnh và Nguyễn Văn Sinh (23 tuổi) xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Lúc này, ông Thanh cùng vợ là bà Bình và một người hàng xóm lao vào can ngăn.

Dù bố mẹ đã can ngăn nhưng 2 người con trai vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục xô xát. Quá trình can ngăn, bà Bình bị người con trai lớn cầm dao đâm trúng tử vong. Ông Thanh cùng người hàng xóm cũng bị thương..

Sau khi đâm gục mẹ, Cảnh tiếp tục điều khiển xe máy, mang theo dao truy sát em trai khiến Sinh phải bỏ chạy đến Công an xã Mê Linh.

Sau khi gây án Cảnh bỏ trốn, đến ngày 7/2 thì bị bắt.

