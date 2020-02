Khẩu súng Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở TP.HCM là của ai?

Liên quan đến vụ “Thượng úy nổ súng ở TP.HCM khiến 5 người tử vong”, ngày 7/2, tại cuộc họp giao ban báo chí, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã có nhiều thông tin liên quan đến vụ án gây xôn xao dư luận này.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhận định: “Tuấn “khỉ” (tức Lê Quốc Tuấn) rất manh động. Sau vụ việc, công an đã tập trung nhiều đơn vị, sử dụng các biện pháp để truy bắt. Lãnh đạo Bộ Công an cũng quan tâm, chỉ đạo các đơn vị của Bộ Công an, công an các địa phương phối hợp truy bắt đối tượng”.

“Đây là vụ việc không ai mong muốn. Từ khi xảy ra vụ án, Công an TP.HCM mỗi giờ, mỗi ngày đều chạy đua để truy bắt Tuấn “khỉ”. Công an TP.HCM đặt mục tiêu bắt được đối tượng và bảo vệ an toàn cho người dân, lực lượng”, Đại tá Quang cho biết.

Nghi phạm Lê Quốc Tuấn

Cũng tại buổi giao ban báo chí, nhiều người thắc mắc về khẩu súng AK mà Tuấn dùng để bắn chết 5 người là súng của lực lượng công an. Đại tá Quang cho biết, đến thời điểm hiện tại, không có thông tin nào khẳng định khẩu súng là của công an. Khả năng vũ khí Tuấn “khỉ” đã lấy, mua từ đâu, việc này đang được điều tra.

“Ngay khi Tuấn “khỉ” gây án, cơ quan điều tra đã kiểm tra tất cả các loại vũ khí Công an TP.HCM đang quản lý, và xác định vũ khí đang được quản lý chặt chẽ. Công an quận 11 đã kiểm tra từng khẩu AK, nhưng Ban giám đốc không yên tâm nên đã cử nguyên tổ công tác xuống kiểm tra và chưa có vấn đề gì”, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nói.

Về việc quản lý vũ khí, Đại tá Quang cho hay: "Đây là vấn đề kể cả công an và quân đội rất quan tâm. Việc quản lý cũng rất khó khăn, công an phải làm sao vừa đảm bảo công tác chiến đấu, vừa tránh việc bị lợi dụng, bị mất vũ khí. Riêng vụ này, vũ khí không bị mất".

Công an đã mời vợ và nhiều người thân của Tuấn "khỉ" tới làm việc.

Liên quan vụ việc, Công an TP.HCM đã mời Trương Thị Kim Thoa (vợ Tuấn "khỉ"; 33 tuổi), Hồ Thị Thủy (45 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi), Nguyễn Thị Trang (48 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và nhiều đối tượng liên quan để làm rõ hành vi phạm tội của Tuấn cũng như hành vi "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và hành vi "che giấu tội phạm".

Hiện tại, Công an TP.HCM đã tạm thời cho Thoa, Thủy và Trang về nhà. Công an TP.HCM đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin giúp lực lượng công an truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, không che giấu, chứa chấp đối tượng.

Theo điều tra của cơ quan công an, chiều 29/1, Lê Quốc Tuấn và em họ Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chơi lắc tài xỉu. Xảy ra mâu thuẫn với các con bạc, Tuấn về nhà lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến 4 người chết tại chỗ, một người bị thương.

Tuấn "khỉ" lấy xe SH, khoảng 1 tỷ đồng tại hiện trường bỏ trốn. Sau khi đưa tiền cho Tâm giữ, Tuấn cướp xe Nouvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH, tiếp tục chạy trốn. Đêm đó, Tuấn cướp xe máy khác của một người đàn ông trên tỉnh lộ, bắn chết nạn nhân.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Lê Quốc Tuấn về các hành vi "Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bộ Công an đã huy động Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và công an nhiều tỉnh thành phối hợp truy bắt nghi can.

