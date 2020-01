Nóng 24h qua: 3 người Việt Nam nhiễm virus “tử thần” Corona có lộ trình di chuyển dày đặc

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 20:06 PM (GMT+7)

3 người Việt Nam nhiễm virus "tử thần" Corona có lộ trình di chuyển dày đặc; Cục CSGT thông tin về chiếc xe ô tô mang 2 biển xanh và trắng ở chùa Tam Chúc;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

3 người Việt Nam nhiễm virus "tử thần" Corona có lộ trình di chuyển dày đặc

Chiều 30/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, cho biết, các mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho kết quả thêm 3 ca nhiễm nCoV dương tính là công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán.

Hiện 1 ca đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 2 trường hợp còn lại đang cách ly và điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Cả 3 bệnh nhân đều có chung tiền sử dịch tễ: Cùng 5 người Việt Nam khác được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cách đây 2 tháng; và cùng trở về Việt Nam ngày 17/01/2020 trên cùng chuyến bay CZ8315 của hãng Southern China.

Lộ trình di chuyển của 3 người Việt Nam nhiễm virus Corona trở về từ Vũ Hán khá dày đặc. Đặc biệt, kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17/1/2020, cả 3 bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người thân, họ hàng.

Bộ Y tế cho biết, đến nay cả nước có 5 người dương tính với virus Corona, 97 người bị cách ly do có những dấu hiệu dịch tễ liên quan tới virus Corona, trong đó 65/97 cho kết quả âm tính, còn lại 32 người đang tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm.

Cục CSGT thông tin về chiếc xe ô tô mang 2 biển xanh và trắng ở chùa Tam Chúc

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dân mạng ngỡ ngàng khi thấy ô tô hạng sang nhãn hiệu Lexus (có giá trị khoảng 7-8 tỉ đồng), đầu xe gắn biển xanh 80A-058.79 (biển xe công vụ) nhưng đuôi xe lại là biển trắng 30A-058.68 (biển xe dân sự) đỗ ở sân chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Hình ảnh về chiếc ô tô có tới 2 biển số tại sân chùa Tam Chúc, Hà Nam.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông -CSGT (Bộ Công an) cho biết: "Cục đã xác định chiếc xe ô tô trên có biển trắng không do cơ quan có thẩm quyền cấp (tức là biển giả). Hiện Cục đã giao Công an tỉnh Hà Nam xác minh, xử lý chủ xe theo quy định".

Theo đó, người vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như bị tịch thu giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng…

Số người cấp cứu có nồng độ cồn trong máu trong dịp Tết Nguyên đán giảm 5 lần

BV Việt Đức cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua, số trường hợp vào cấp cứu có nồng độ cồn trong máu giảm gần 5 lần, chỉ có 69 ca so với 304 bệnh nhân cùng thời điểm Tết năm ngoái.

Riêng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hiện còn 11 trường hợp đang chờ mổ, trong đó có 3 ca chấn thương sọ não.

Các bác sĩ BV Việt Đức cấp cứu cho bệnh nhân tai nạn giao thông ngày mùng 5 Tết Nguyên đán.

Ths.BS Phạm Vũ Hùng, Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn thông tin, trung bình mỗi ngày Tết, Bệnh viện mổ cấp cứu khoảng 25 ca, ngày ít nhất chỉ có 17 trong khi đó con số này vào Tết năm ngoái là 30 ca/ngày.

Cụ thể, từ ngày 28 Tết đến mùng 4 Tết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận khám, cấp cứu cho 919 trường hợp, giảm 70 ca so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Kéo theo đó, số trường hợp mổ cấp cứu cũng giảm xuống 188 thay vì 208 ca.

Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông là 456. Đáng chú ý, số trường hợp vào cấp cứu có nồng độ cồn trong máu cũng giảm gần 5 lần, chỉ có 69 trường hợp so với 304 ca trong dịp Tết năm ngoái. Bệnh nhân thường vào viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, gãy tay, chấn thương ngực kín, chấn thương sọ não...

Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo, làm rõ vây bắt kẻ nổ súng

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc có mặt tại hiện trường quan sát hình ảnh flycam ghi nhận.

Thứ trưởng chỉ đạo: Làm rõ hai tiếng nổ sáng nay là tiếng súng hay tiếng pháo. Nếu là pháo thì phải có xác pháo còn nếu là tiếng súng thì phải có xe máy của kẻ giết người.

Lực lượng công an đang bố ráp ở Củ Chi, TP HCM

Lúc 10 giờ 45 phút ngày 30/1, hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát Cơ động cùng lực lượng tinh nhuệ của các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đang bố ráp tại khu vực cánh đồng, rừng cây tại xã Trung An, huyện Củ Chi (TP HCM) để bắt kẻ nổ súng khiến 5 người thiệt mạng.

Công an đã phong tỏa nhiều tuyến đường để phục vụ công tác truy bắt, phá án. Công an TP HCM đã vận động, truy bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987) vì Tuấn đã tẩu thoát cùng khẩu súng AK.

Diễn biến liên quan, người đi cùng với Tuấn đến sòng bạc ở vườn nhãn xã Tân Thạnh Đông (Củ Chi) là Lê Quốc Minh (SN 1993) đã ra đầu thú, hợp tác cùng cơ quan điều tra.

Vụ án mạng đã khiến 5 người tử vong và 3 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cờ bạc.

