Người đàn ông kể lại giây phút cứu 3 em học sinh bị lũ cuốn

Lúc 17 giờ 20 phút ngày 14-12, 3 em học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (ngụ thôn Trung Đông, xã Duy Trung) tan trường trên đường đi học về nhà. Thay vì đi đường chính, 3 em rủ nhau đi trên 2 xe đạp điện, lội nghịch nước ở đoạn đường nội đồng từ đình làng Tây An (thôn An Hòa) về nhà thờ tộc Lê Đình (thôn Trung Đông, xã Duy Trung), vắng người qua lại. Trong lúc băng qua đoạn nước ngập, chảy mạnh thì cả người và xe bị cuốn trôi xa hơn 100m. Rất may cả 3 em được anh Tài cứu kịp thời.