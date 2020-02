Hành trình phá án vụ cô gái bị phân xác thả trôi sông Hàn

Đại tá Mưu nhận định, đây là vụ án rất dã man vì nạn nhân là phụ nữ, lại bị phân xác rồi phi tang.

Mâu thuẫn do chia tiền đánh bạc

Chiều 7-2, Công an TP Đà Nẵng đã thông tin nhanh về vụ án cô gái người Trung Quốc bị sát hại trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là B.D.P (SN 1990, quốc tịch Quảng Đông, Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam ngày 4-12-2019, với mục đích đi du lịch, thị thực đến ngày 4-3-2020. Đối tượng gây án là Xiao Qui Ping (SN 1993, quốc tịch Quý Châu, Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam từ 23-12-2019, với mục đích du lịch, thị thực đến ngày 20-3-2020.

Nguyên nhân vụ án được xác định, Xiao Qui Ping tham gia đánh bạc tại sòng bài ở Crowne Plaza Đà Nẵng - quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và thắng được 1 số tiền. B.D.P là bạn thân của Quin Li (người yêu của Xiao), tỏ ý muốn góp tiền để "thắng thua chia đều".

Xiao Qui Ping (trái) tại trụ sở cơ quan công an

Ngày 6-12-2019, Xiao đánh bạc thắng 34.000 USD và chia lại cho B.D.P 17.000 USD theo thỏa thuận. Đến ngày 4 và 5-2, B.D.P đưa Xiao số tiền 61.000 USD để tiếp tục đánh bạc và số tiền trên bị thua hết. Theo "luật chơi", cả hai phải chia số tiền thua là 30.500 USD nhưng B.Đ.P không chấp nhận mà yêu cầu Xiao phải trả lại tiền.

Đến chiều 6-2, B.D.P tới 14 Trương Văn Hiến - quận Ngũ Hành Sơn, nơi cư trú của Xiao để đòi tiền và cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Xiao dùng dây thừng siết cổ và giết chết nạn nhân rồi phân xác, mang đến cầu Tuyên Sơn - quận Ngũ Hành Sơn để vứt xuống sông Hàn phi tang.

Công an xác định trong quá trình Xiao gây án, Quin Li có mặt ở hiện trường. Hiện cô này cũng đã bị triệu tập đến trụ sở công an để làm rõ.

Vụ án quá dã man!

Đó là chia sẻ của Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Đại tá Mưu thông tin cụ thể quá trình phá án của lực lượng công an như sau:

Vào 3h30 ngày 7-2, một cặp vợ chồng ngư dân ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng trong khi chèo thuyền đánh cá trên sông Hàn thì phát hiện có một vali màu đỏ trôi trên sông. Lúc này, người chồng đã dùng tay kéo vali lại thì phát hiện bên trong có chứa xác người. Quá hoảng sợ, cặp vợ chồng này kéo vali vào bờ rồi báo tin cho công an địa phương. Khi Công an quận Hải Châu tới hiện trường thì xác định bên trong vali có chứa xác phụ nữ nhưng không còn đầu và chân.

Công an thu thập chứng cứ tại hiện trường gây án ở đường Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn

Công an quận Hải Châu đã báo ngay cho lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Đại tá Trần Mưu nhận nhiệm vụ phá án. Hiện trường được Công an quận Hải Châu bảo vệ nghiêm ngặt. Vì vụ việc quá nghiêm trọng, Phó Giám đốc Công an TP đã yêu cầu tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật Hình sự tới hiện trường để khám nghiệm nhanh tử thi, tránh sự hiếu kì của người dân.

Quá trình gây án

Vấn đề đặt ra của lực lượng công an lúc này là tập trung tìm phần đầu của nạn nhân để xác định danh tính. Sau đó, công an đã thuê 2 chiếc thuyền đi dọc sông Hàn tìm kiếm và phát hiện một chiếc túi nghi vấn dạt vào chân cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Lực lượng Kỹ thuật hình sự mở túi trên thì phát hiện bên trong có chứa phần đầu và chân của nạn nhân.

Đến khoảng 10 giờ, Đại tá Mưu đã triệu tập toàn bộ lực lượng, công an phường Mỹ An, Công an quận Sơn Trà, Công an quận Ngũ Hành Sơn và các phòng nghiệp vụ của Công an TP họp tại Công an phường Mỹ An để phân công lực lượng vì nghi vấn đây là địa bàn xảy ra án mạng.

Đại tá Trần Mưu - người trực tiếp chỉ đạo phá án thông tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Lúc này, các đơn vị nghiệp vụ xác định, nhiều khả năng nạn nhân là người Trung Quốc. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP đã nhận nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, xác minh nhiều nguồn từ sân bay đến nơi cư trú của các đối tượng được khoanh vùng nghi vấn.

Đến 10 giờ 30, các tổ công tác đã xuất phát làm nhiệm vụ. Khoảng 30 phút sau, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn điều khiển xe máy biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam đến dựng trước ngôi nhà số 14, Trương Văn Hiến, phường Mỹ An và chạy lên tầng 3. Công an đã đột kích vào ngôi nhà trên, xác định đối tượng nam người Trung Quốc và còng tay nghi phạm để đưa về trụ sở Công an TP Đà Nẵng.

"Với kinh nghiệm dày dặn của lực lượng cảnh sát hình sự, các trinh sát đã đấu tranh khiến nam nghi phạm cúi đầu thừa nhận hành vi. Vụ này không giống vụ án một thanh niên người Trung Quốc bắn đồng hương cách đây 4 năm. Vụ này rất dã man vì nạn nhân là phụ nữ, lại bị phân xác rồi phi tang" - Đại tá Mưu nhận định.

Chiều cùng ngày, thay mặt lãnh đạo Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP đã đến Công an TP để khen thưởng, tặng nóng số tiền 100 triệu đồng vì thành tích phá án nhanh. Ông Chinh đánh giá cao thành tích trên của lực lượng công an, góp phần tạo niềm tinh trong nhân dân.

