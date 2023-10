Nỗi đau người mẹ trong phiên toà xét xử con trai phạm tội Giết người

Con trai phạm tội Giết người

Để tham gia phiên toà xét xử Đặng Quang Hậu, SN 2000, trú xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An về tội Giết người, bà N.T.L., mẹ của Hậu cùng người thân bắt xe vượt gần 100km xuống Tp.Vinh. Vừa nhìn thấy Hậu bị cảnh sát dẫn giải vào, bà L. đã rưng rưng nước mắt. Bà hướng ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của con trai mình. Mới 48 tuổi nhưng nhìn bà L. già hơn so với tuổi thực của mình. Đôi bàn tay gầy guộc thỉnh thoảng bà đưa lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của mình.

Có lẽ đến bây giờ bà L. cũng không thể tin con trai mình lại phạm tội Giết người mà nạn nhân không ai khác chính là bà P.T.S., SN 1968, (dì ruột của Hậu, bị khuyết tật nặng). Những người đến tham dự phiên toà chủ yếu là những người thân của Hậu. Họ buông những tiếng thở dài khi nam bị cáo khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Hoàn cảnh của gia đình bà L. cũng khiến cho nhiều người xót xa. Vợ chồng bà L. có với nhau 3 đứa con, tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn nên khi đứa con út mới lên 3 tuổi, họ phải cho người họ hàng nhận làm con nuôi. Theo người thân của bà L., người chồng của người phụ nữ này cũng không được nhanh nhẹn nên sau thời gian chung sống cũng bỏ về quê nội. Một mình bà L.gồng gánh nuôi 2 đứa con nhỏ. Hậu không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác nên chỉ học đến lớp 3, bà L. phải cho con theo học lớp hoà nhập. Đến tuổi trưởng thành Hậu có đi làm thuê nhưng cũng chỉ đủ nuôi bản thân.

Bị cáo Đặng Quang Hậu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vì muốn có thêm chút thu nhập, bà L. phải ra ngoài Hà Nội làm giúp việc. Mẹ và anh trai đi làm xa nên Hậu ở nhà một mình. Vào đầu tháng 1, bà L. như chết điếng khi nghe tin con trai mình bị công an bắt vì tội Giết người. Người phụ nữ này tức tốc xin nghỉ việc bắt xe về quê.

Theo đó, vào khoảng 23h20 ngày 31/10/2022, sau khi uống rượu ở đám cưới, Hậu đi về nhà. Vừa chợp mắt, Hậu nghe tiếng la hét của bà P.T.S.ở sau vườn nhà mình. Ra kiểm tra, Hậu thấy người dì nằm ở bụi chuối trong tình trạng say rượu.

Thấy vậy, nam thanh niên này đã có hành vi vô văn hóa. Người dì chống cự mạnh nên Hậu bịt miệng đồng thời bế vào giường ngủ của mình. Thấy bà S. tiếp tục la hét, Hậu bóp cổ rồi đuổi về nhưng người phụ nữ này vẫn nằm trên giường la hét.

Lúc này, Hậu lấy điếu cày đánh 2 phát vào vùng đầu người dì và đuổi về. Bà S. vẫn không về nên Hậu kéo xuống giường, thả ra ngoài sân rồi cầm dao chém nhiều nhát vào vùng cằm, cổ, tay phải nạn nhân.

Bị chém, bà S. tiếp tục la hét, kêu cứu nên Hậu cầm 2 viên gạch táp lô đe doạ và bảo bà S. im lặng cho mọi người ngủ. Lúc này, bà S. đứng dậy đi về nhà và dọa sẽ mách cho người thân biết việc Hậu đánh mình. Một lúc sau do tiếp tục nghe tiếng la hét của bà S. nên Hậu chạy sang nhà chém liên tiếp vào vùng cằm, cổ, đạp ngã đối phương nằm bất tỉnh ngoài sân rồi bỏ về nhà ngủ. Sáng hôm sau, hàng xóm và người thân phát hiện bà S. nằm bất động giữa sân, trên người có nhiều máu nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tỷ lệ tổn thương cơ thể đến thời điểm giám định là 61%. Hậu sau đó đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hậu khai vì nạn nhân liên tục la hét nên đã đánh, chém vào người. Bị cáo trình bày vì hôm đó có uống rượu nên không làm chủ được hành vi của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại

Nỗi đau của người mẹ

Nghe con trai thuật lại quá trình phạm tội, bà L. nhiều lần bật khóc. Khi được HĐXX hỏi, bà L. lóng ngóng đứng dậy trả lời câu hỏi trong tiếng nấc. Người phụ nữ này cho biết, bà với bà S. là chị em cùng mẹ khác cha. Sau khi Hậu thực hiện hành vi của mình, bà L. vào viện chăm sóc nạn nhân đến khi được về nhà. Hơn 1 năm nay bà S. nằm một chỗ. Vì không thể vệ sinh cá nhân hay tự ăn uống được nên hàng ngày bà L. qua lại chăm sóc cho bà S.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bị hại cũng khó khăn. Chồng bà S. đã qua đời, đứa con duy nhất của bà S. cũng bị tàn tật. Hiện tại, hai mẹ con bà S. sống trong ngôi nhà tình thương. Cuộc sống của hai mẹ con bà S. cũng không hề dễ dàng gì. Từ khi Hậu gây ra chuyện, chi phí chăm sóc bị hại, bà L. phải bỏ ra. Trong quá trình đó, bà L. cũng chạy vạy vay 30 triệu đồng để đền bù cho gia đình bị hại. “Kể từ ngày Hậu gây ra tội, tôi cũng nghỉ việc để về chăm sóc nạn nhân. Con dại cái mang, nó gây ra hành vi sai trái thì phải chịu tội. Nhưng tôi mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho nó để con có cơ hội làm lại cuộc đời,…”, bà L. nói trong tiếng nấc nghẹn.

Tại phiên toà, người đại diện hợp pháp của bị hại đứng dậy xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để nam thanh niên có cơ hội về làm lại cuộc đời. Về phần dân sự người đại diện hợp pháp cho bị hại không yêu cầu gì thêm.

Bà L. nhiều lần bật khóc khi Hậu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước giờ nghị án, Hậu cho biết rất hối hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về với gia đình và xã hội.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Đặng Quang Hậu 15 năm tù về tội Giết người. 15 năm tù là cái giá quá đắt Hậu phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên toà, Hậu được cán bộ công an dẫn giải về trại giam. Người mẹ hai hàng nước mắt lăn dài cố nhìn theo Hậu. Hy vọng Hậu sẽ biết ăn năn, hối hận cải tạo tốt để được giảm án sớm về phụng dưỡng mẹ già và bù đắp phần nào nỗi đau domình gây ra.

Ngoài giết người, Hậu còn khai có hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, quá trình điều tra không thu được dấu vết gì liên quan đến hành vi đó của Hậu; kết quả giám định pháp y bộ phận sinh dục bà S. không có dấu vết tổn thương. Theo khoản 2, điều 98 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. Do đó, cơ quan điều tra chưa có cơ sở xem xét hành vi trên.

