Bắt tạm giam 2 người đàn ông cầm gậy sắt đuổi đánh nhau trên đường phố

Ngày 11-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Mai Đình Bá (34 tuổi, ngụ phường Tam Bình) và Nguyễn Hùng (56 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt tạm giam 2 người đàn ông cầm gậy sắt đuổi đánh nhau trên đường. Ảnh cắt từ clip

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 20 giờ 10 ngày 5-8, giữa hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, cả hai sử dụng vật bằng kim loại để tấn công nhau trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình.

Người dân xung quanh đã nhanh chóng can ngăn và trình báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy xét, làm rõ hai người liên quan.

Mai Đình Bá (34 tuổi, ngụ phường Tam Bình, áo xanh bên tay phải) và Nguyễn Hùng (56 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình).

Tại cơ quan công an, hai người đàn ông khai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ va chạm giao thông.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật; đồng thời kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, giải quyết.