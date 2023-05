Nỗi đau của người mẹ mất con trong vụ cô gái đâm 3 thanh niên thương vong ở Hà Nội

Ông Tuấn - chú nạn nhân Hùng sắp xếp ban thờ cho cháu trai.

Mất mạng từ mâu thuẫn ở đám cưới

Ngày 11/5, Công an huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 3 người thương vong xảy ra tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ.

Nạn nhân tử vong trong vụ án mạng là anh Nguyễn Mạnh Hùng (22 tuổi, trú thôn 10, xã Phụng Thượng).

Ông Tuấn (chú của Hùng) cho biết, sáng cùng ngày, ông Tuấn cùng một số người thân trong gia đình đã hoàn thiện phần mộ cho thanh niên xấu số. Chiều cùng ngày, gia đình sẽ tổ chức làm lễ cúng 3 ngày cho cháu.

Nói về vụ án, ông Tuấn chia sẻ, tối 8/5, Hùng cùng một số người bạn đến đám cưới một người bạn khác ở cùng thôn. Quá trình chơi ở đám cưới, nhóm của Hùng có xảy ra mâu thuẫn với nhóm người của cô gái tên H (SN 1996). Lúc này, mọi người có mặt ở đám cưới đã can ngăn nên không xảy ra việc gì.

Ông Tuấn kể, chiều 9/5, nhóm của Hùng tiếp tục chạm mặt nhóm của cô gái tên H ở buổi lễ thành hôn. Sau đó, tại khu vực cách rạp đám cưới khoảng 100m, H dùng dao đâm cả 3 người thanh niên, trong đó có Hùng.

“Cháu tôi bị nặng nhất và tử vong sau đó. Hai thanh niên còn lại cũng bị thương nhưng giữ được tính mạng”, ông Tuấn kể.

Theo lời ông Tuấn, sau khi nghe tin dữ, gia đình đã ngay lập tức đến đám cưới, nhưng lúc này, cơ quan công an đã phong toả để khám nghiệm hiện trường. Tối cùng ngày, cơ quan công an đã bàn giao thi thể Hùng về cho gia đình tổ chức hậu sự.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng vào chiều 9/5.

Mẹ khóc ngất vì mất con

Có mặt tại nhà Hùng trong ngày 11/5, bà T (họ hàng của nạn nhân) đã không kìm được buồn bã khi kể với PV về hoàn cảnh của người cháu trai. Theo đó, Hùng mồ côi bố khi mới 9 tuổi, nên nhiều năm nay cả căn nhà chỉ có Hùng và mẹ sinh sống. Kinh tế gia đình không khá giả khi mẹ Hùng làm nông, gần đây mới cùng con trai đi làm thuê ở xưởng mộc.

“Từ khi xảy ra sự việc, mẹ Hùng chỉ nằm ở giường, chẳng thiết ăn uống. Thi thoảng, mẹ Hùng ngồi dậy gào khóc tên con khiến ai cũng xót xa”, bà T nói.

Hàng xóm, người thân đến chia buồn với mẹ nạn nhân Hùng trong ngày 11/5.

Trong cuộc trò chuyện với PV, bà T cũng cho hay, nếu không có sự việc này xảy ra thì chỉ vài tháng nữa, Hùng cũng sẽ lập gia đình với một cô gái. Hai bên gia đình đã tổ chức gặp mặt, thưa chuyện, dự định đến tháng 10/2023 sẽ chính thức tổ chức cho hai cháu “về chung một nhà”. Thế nhưng, tai họa lại ập tới với Hùng quá bất ngờ.

Cũng trong ngày 11/5, nhiều hàng xóm đã tập trung sang thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình tiếp tục lo hậu sự cho Hùng. Qua gặp gỡ với PV, họ đều nhận xét Hùng là thanh niên hiền lành, chưa có điều tiếng xấu.

Liên quan đến vụ án mạng trên, một lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP Hà Nội cho biết, đã cử lực lượng phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu vào ngày 9/5. Hiện đối tượng đang được Công an huyện Phúc Thọ bắt giữ và tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

